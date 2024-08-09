Trendyol Süper Lig Açılış Maçında Galatasaray ve Hatayspor Berabere Kaldı

Futbol: Trendyol Süper Lig

Galatasaray - Atakaş Hatayspor Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan sezonun açılış maçı ilk yarıda dramatik anlara sahne oldu. Devre arasında, her iki takım da gol bulamayarak skorda 0-0'lık eşitlikle soyunma odasına gitti.

Maçın 8. dakikasında, Galatasaray orta sahası başarılı bir baskı ile topu kaparak rakibi üzerinde üçe dördü fırsat yarattı. Yayın gerisinde meşin yuvarlağı kontrol eden Mertens, sağ çaprazdaki Ziyech'i mükemmel bir pasla buluşturdu. Ancak Faslı yıldızın net vuruşunda kaleci Erce, topu çizmeye yakın bir noktada kurtardı.

9. dakikada Ziyech, sağ kanatta etkili bir baskı sonrası topu kazanarak ceza sahasına bir orta gönderdi. Barış Alper'in kafayla indirdiği top, altıpas içinde Icardi'ye ulaştı fakat Arjantinli oyuncunun vuruşunu Erce iki hamlede kontrol etti.

28. dakikada Icardi, uzun bir pas atarak Ziyech'i sağ çaprazda topla buluşturdu. Ziyech’in vuruşu, savunmadan da sekerek üstten auta gitti ve bu anlar maçtaki heyecanı artırdı.

İlk yarı sonunda iki takım da gole ulaşamadı ve oyuncular soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.