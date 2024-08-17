Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor - Çaykur Rizespor Maç Özeti

Trendyol Süper Lig İkinci Haftası

Adana Demirspor, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı teşkil ettiği heyecan dolu anlarla dolu geçti.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 4. dakikasında, Ali Sowe'un pasıyla Varesanovic ceza sahasında topla buluştu, ancak kaleci Deniz Eren Dönmezer önemli bir kurtarışla topu kornere gönderdi.

22. dakikada, Zeqiri'nin ortasıyla Muhammet Taha Şahin'in vuruşu yine Deniz Eren Dönmezer tarafından kornere çevirildi.

28. dakikada, ceza sahasında yapılan bir ortada Yusuf Barasi'nin dokunduğu top, kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

Karşılaşmada kritik anlardan biri de 42. dakikada yaşandı; Hojer'in sağdan kullandığı köşe atışında, Alikulov'un kafa vuruşuyla meşin yuvarlık ağlarla buluştu ve Çaykur Rizespor öne geçti: 0-1.

Böylece, ilk yarı Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Adana Demirspor kalecisi Deniz Eren Dönmezer, sakatlık yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Adana Demirspor kalecisi Deniz Eren Dönmezer, sakatlık yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Adana Demirspor kalecisi Deniz Eren Dönmezer, sakatlık yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Adana Demirspor kalecisi Deniz Eren Dönmezer, sakatlık yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Adana Demirspor kalecisi Deniz Eren Dönmezer, sakatlık yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Adana Demirspor kalecisi Deniz Eren Dönmezer, sakatlık yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Adana Demirspor kalecisi Deniz Eren Dönmezer, sakatlık yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Adana Demirspor kalecisi Deniz Eren Dönmezer, sakatlık yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Adana Demirspor kalecisi Deniz Eren Dönmezer, sakatlık yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Adana Demirspor kalecisi Deniz Eren Dönmezer, sakatlık yaşadı.