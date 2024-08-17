Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor - Çaykur Rizespor Maç Özeti

Çaykur Rizespor, Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 22:54
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 22:54
Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor - Çaykur Rizespor Maç Özeti

Trendyol Süper Lig İkinci Haftası

Adana Demirspor, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı teşkil ettiği heyecan dolu anlarla dolu geçti.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 4. dakikasında, Ali Sowe'un pasıyla Varesanovic ceza sahasında topla buluştu, ancak kaleci Deniz Eren Dönmezer önemli bir kurtarışla topu kornere gönderdi.

22. dakikada, Zeqiri'nin ortasıyla Muhammet Taha Şahin'in vuruşu yine Deniz Eren Dönmezer tarafından kornere çevirildi.

28. dakikada, ceza sahasında yapılan bir ortada Yusuf Barasi'nin dokunduğu top, kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

Karşılaşmada kritik anlardan biri de 42. dakikada yaşandı; Hojer'in sağdan kullandığı köşe atışında, Alikulov'un kafa vuruşuyla meşin yuvarlık ağlarla buluştu ve Çaykur Rizespor öne geçti: 0-1.

Böylece, ilk yarı Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Adana Demirspor kalecisi Deniz Eren Dönmezer, sakatlık yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Adana Demirspor kalecisi Deniz Eren Dönmezer, sakatlık yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Adana Demirspor kalecisi Deniz Eren Dönmezer, sakatlık yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Adana Demirspor kalecisi Deniz Eren Dönmezer, sakatlık yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Adana Demirspor kalecisi Deniz Eren Dönmezer, sakatlık yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Adana Demirspor kalecisi Deniz Eren Dönmezer, sakatlık yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Adana Demirspor kalecisi Deniz Eren Dönmezer, sakatlık yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Adana Demirspor kalecisi Deniz Eren Dönmezer, sakatlık yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Adana Demirspor kalecisi Deniz Eren Dönmezer, sakatlık yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Adana Demirspor kalecisi Deniz Eren Dönmezer, sakatlık yaşadı.

İLGİLİ HABERLER

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı