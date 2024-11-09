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Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor - ikas Eyüpspor Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor, ikas Eyüpspor'a 1-0 yenik duruma düştü.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 21:34
Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor - ikas Eyüpspor Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'de İlk Yarı Sonucu: Adana Demirspor 0 - 1 ikas Eyüpspor

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında gerçekleştirilen mücadelede, Adana Demirspor evinde ikas Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı, konuk ekip ikas Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Açılış Golü ve İlk Yarı Özeti

Maçın 9. dakikasında ikas Eyüpspor, önemli bir pozisyon yakalayarak öne geçti. Dubois'nin sol kanattan yaptığı ortada, Emre Akbaba kafasıyla topu indirdi. Ahmed Kutucu, gelen topa güzel bir vole vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve durumu 0-1 yaptı.

İlk yarıda Adana Demirspor'un öne geçmek için çabaları devam etti. 19. dakikada, sağ kanatta topla buluşarak ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın şutu az farkla yandan auta gitti.

23. dakikada ise Arda Okan Kurtulan, sağ kanattan taşıdığı topu ceza sahası dışına çıkardı. Bu sırada Ali Yavuz Kol, topa gelişine vurdu ancak kaleci Berke Özer, şutu kolaylıkla kurtardı.

Sonuç olarak, ilk yarı konuk ekip ikas Eyüpspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda Adana Demirspor'un nasıl bir tepki vereceği merakla bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile ikas Eyüpspor, Yeni Adana Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile ikas Eyüpspor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Protokolde, teknik direktör Fatih Terim (önde sağda) ile eski Adana Demirspor Başkanı Selahattin Aydoğdu da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile ikas Eyüpspor, Yeni Adana Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile ikas Eyüpspor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Protokolde, teknik direktör Fatih Terim (önde sağda) ile eski Adana Demirspor Başkanı Selahattin Aydoğdu da yer aldı.

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