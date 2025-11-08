Trendyol Süper Lig: Antalyaspor 0-2 Beşiktaş — İlk Yarı

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı; goller Abraham (2') ve Djalo (27').

Yayın Tarihi: 08.11.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 21:10
Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakika: Toure sol çaprazdan ceza sahasına girmek isterken defansın müdahalesi sonrası topu önünde bulan Abraham’ın ceza sahası yayına yakın noktadan vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekip kalecinin üzerinden ağlarla buluştu. 0-1

7. dakika: Cengiz Ünder’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Toure’nin kafa vuruşunda kaleci Abdullah Yiğiter meşin yuvarlağı çeldi, ardından top üst direkten döndü.

12. dakika: Abdülkadir Ömür’ün hatasında topu alan Cengiz Ünder pasını bekletmeden Cerny’e aktardı. Cerny’nin ceza sahası içinden yakın direğe vuruşuna meşin yuvarlak dışarı gitti.

27. dakika: Cengiz Ünder’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Djalo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Abdullah Yiğiter’in solundan ağlarla buluştu. 0-2

30. dakika: Cengiz Ünder’in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğin üstünden az farkla dışarı gitti.

32. dakika: Saric’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Paal’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Maç Bilgileri

Stat: Corendon Airlines

Hakemler: Cihan Aydın, Candaş Elbil, Murat Temel

Antalyaspor

11: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen, Saric, Abdülkadir Ömür, Cvancara, Boli

Yedekler: Samet Karakoç, Hüseyin Türkmen, Ballet, Van de Streek, Gueye, Storm, Doğukan Sinik, Veysel Sarı, Kerem Kayaarası, Kağan Arıcan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Beşiktaş

11: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Salih Uçan, Cerny, Cengiz Ünder, Toure, Abraham

Yedekler: Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Rashica, Uduokhai, Kartal Yılmaz, Taylan Bulut, Jota, Jurasek, Devrim Şirin, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Sorumlu: Murat Kaytaz

Önemli Notlar

Goller: Abraham (dk. 2), Djalo (dk. 27) (Beşiktaş)

Sarı kart: Bünyamin Balcı (Antalyaspor)

