Trendyol Süper Lig: Antalyaspor 0-2 Beşiktaş — İlk Yarı
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakika: Toure sol çaprazdan ceza sahasına girmek isterken defansın müdahalesi sonrası topu önünde bulan Abraham’ın ceza sahası yayına yakın noktadan vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekip kalecinin üzerinden ağlarla buluştu. 0-1
7. dakika: Cengiz Ünder’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Toure’nin kafa vuruşunda kaleci Abdullah Yiğiter meşin yuvarlağı çeldi, ardından top üst direkten döndü.
12. dakika: Abdülkadir Ömür’ün hatasında topu alan Cengiz Ünder pasını bekletmeden Cerny’e aktardı. Cerny’nin ceza sahası içinden yakın direğe vuruşuna meşin yuvarlak dışarı gitti.
27. dakika: Cengiz Ünder’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Djalo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Abdullah Yiğiter’in solundan ağlarla buluştu. 0-2
30. dakika: Cengiz Ünder’in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğin üstünden az farkla dışarı gitti.
32. dakika: Saric’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Paal’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
Maç Bilgileri
Stat: Corendon Airlines
Hakemler: Cihan Aydın, Candaş Elbil, Murat Temel
Antalyaspor
11: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen, Saric, Abdülkadir Ömür, Cvancara, Boli
Yedekler: Samet Karakoç, Hüseyin Türkmen, Ballet, Van de Streek, Gueye, Storm, Doğukan Sinik, Veysel Sarı, Kerem Kayaarası, Kağan Arıcan
Teknik Direktör: Erol Bulut
Beşiktaş
11: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Salih Uçan, Cerny, Cengiz Ünder, Toure, Abraham
Yedekler: Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Rashica, Uduokhai, Kartal Yılmaz, Taylan Bulut, Jota, Jurasek, Devrim Şirin, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Sorumlu: Murat Kaytaz
Önemli Notlar
Goller: Abraham (dk. 2), Djalo (dk. 27) (Beşiktaş)
Sarı kart: Bünyamin Balcı (Antalyaspor)
TRENDYOL SÜPER LİG’İN 12. HAFTASINDA ANTALYASPOR, BEŞİKTAŞ'I KONUK EDİYOR. KARŞILAŞMANIN İLK YARISI SİYAH-BEYAZLILARIN 2-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONUÇLANDI.