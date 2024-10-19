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Trendyol Süper Lig: Antalyaspor 0 - Galatasaray 1

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 20:01
Trendyol Süper Lig: Antalyaspor 0 - Galatasaray 1

Trendyol Süper Lig Maç Özeti

Onvo Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Öne Çıkan Anlar

Maçın 10. dakikasında, Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Dries Mertens, sağ köşeden kullandığı korner ile Mauro Icardi'yi ceza sahasında buluşturdu. Icardi, kafayla topu kaleci Piric'in solundan filelere göndererek takımını öne geçirdi: 0-1.

İlk yarıda Antalyaspor'un 14. dakikada Güray Vural ile kazandığı fırsatta, kaleci Fernando Muslera başarılı bir şekilde topu kornere çeldi. Yaklaşık 25. dakikada ise Sallai'nin şutu, yine Muslera'nın müdahalesi ile kornere gitti.

38. dakikada Mertens tekrar sahneye çıkarak ceza alanının sol çaprazından kaleye şut çekti ancak Piric, topu bir kez daha kurtarmayı başardı. İlk yarının son dakikalarında, Güray Vural'ın sol kanattan yaptığı ortada Van de Streek'in kafa vuruşu üstten auta gitti.

Sonuç

İlk yarı sonunda Galatasaray, 1-0'lık avantaj ile soyunma odasına gitti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşması öncesinde İcardi...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşması öncesinde İcardi (9) ısınmak için sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşması öncesinde İcardi...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşması öncesinde İcardi (9) ısınmak için sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşması öncesinde İcardi...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşması öncesinde İcardi (9) ısınmak için sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşması öncesinde İcardi...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşması öncesinde İcardi (9) ısınmak için sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşması öncesinde İcardi...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşması öncesinde İcardi (9) ısınmak için sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşması öncesinde İcardi...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşması öncesinde İcardi (9) ısınmak için sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşma...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (ortada) birbirlerine başarı diledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşma...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (ortada) birbirlerine başarı diledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşma...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (ortada) birbirlerine başarı diledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşma...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (ortada) birbirlerine başarı diledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşma...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (ortada) birbirlerine başarı diledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray'da...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray'da Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray'da...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray'da Icardi (9) de forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray'da...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Galatasaray'da Icardi (9) de forma giydi.

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