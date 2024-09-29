Trendyol Süper Lig: Antalyaspor ile Fenerbahçe İlk Yarıda Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı. İşte maçın önemli anları:

Maçın Başlangıcı ve İlk Dakikalar

Maçın 2. dakikasında, Mert Müldür sağ kanattan etkili bir ortadan yararlanarak Szymanski'nin vuruşu ile kaleye yönelen top, Veysel Sarı tarafından çizgiden çıkarıldı.

Heyecan Dolu Anlar

9. dakikada Veysel Sarı, ceza sahası içinde kafa vuruşu yaptı fakat topu Kaleci Livakovic kontrol etti. Ardından, 12. dakikada Kaluzinski'nin sert şutunda top yan direkten döndü ve Livakovic bu tehlikeyi de bertaraf etti.

İlk Yarıda Golsüz Eşitlik

14. dakikada Djenepo ve 19. dakikada Amrabat da şutlarını sürderse de, her iki vuruş da isabet kazanamadı. İlk yarının sonlarına yaklaşıldığında, Saint-Maximin ve Dzeko da kaleye doğru yaptıkları vuruşlarla gol bulmayı başaramadı. İlk yarıda iki takım da gol atamadı ve skoru 0-0 kapattı.

İkinci yarıda takımların alacağı farklı sonuçlar merakla bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (solda) karşılaşma öncesi fotoğraf çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (solda) karşılaşma öncesi fotoğraf çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (solda) karşılaşma öncesi fotoğraf çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (solda) karşılaşma öncesi fotoğraf çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (solda) karşılaşma öncesi fotoğraf çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.