DOLAR
34,16 0%
EURO
38,11 0%
ALTIN
2.913,97 0%
BITCOIN
2.247.063,48 -0,21%

Trendyol Süper Lig: Antalyaspor ile Fenerbahçe İlk Yarıda Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ve Fenerbahçe arasındaki ilk yarı 0-0 sona erdi.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 19:58
Trendyol Süper Lig: Antalyaspor ile Fenerbahçe İlk Yarıda Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı. İşte maçın önemli anları:

Maçın Başlangıcı ve İlk Dakikalar

Maçın 2. dakikasında, Mert Müldür sağ kanattan etkili bir ortadan yararlanarak Szymanski'nin vuruşu ile kaleye yönelen top, Veysel Sarı tarafından çizgiden çıkarıldı.

Heyecan Dolu Anlar

9. dakikada Veysel Sarı, ceza sahası içinde kafa vuruşu yaptı fakat topu Kaleci Livakovic kontrol etti. Ardından, 12. dakikada Kaluzinski'nin sert şutunda top yan direkten döndü ve Livakovic bu tehlikeyi de bertaraf etti.

İlk Yarıda Golsüz Eşitlik

14. dakikada Djenepo ve 19. dakikada Amrabat da şutlarını sürderse de, her iki vuruş da isabet kazanamadı. İlk yarının sonlarına yaklaşıldığında, Saint-Maximin ve Dzeko da kaleye doğru yaptıkları vuruşlarla gol bulmayı başaramadı. İlk yarıda iki takım da gol atamadı ve skoru 0-0 kapattı.

İkinci yarıda takımların alacağı farklı sonuçlar merakla bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (solda) karşılaşma öncesi fotoğraf çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (solda) karşılaşma öncesi fotoğraf çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (solda) karşılaşma öncesi fotoğraf çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (solda) karşılaşma öncesi fotoğraf çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (sağda) ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza (solda) karşılaşma öncesi fotoğraf çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe takımları, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı kendisine ayrılan bölümden izledi.

İLGİLİ HABERLER

30 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

2023 Model Renault Megane İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı: İhaleye Katılım Şartları ve Detaylar

Ocak 2025 Memur ve Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Yeni Zam Oranları Belli Oldu!

KPSS puanı olan yaşadı! O belediyeden yüksek maaş ile memur alım ilanı az önce geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 Geçti
2
Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'de Eşsiz Bir Galibiyet Elde Etti
3
Kayserispor'un Hedefi: Beşiktaş'ı Yenmek
4
Nesine 2. Lig'de 5. Hafta Sonuçları
5
Ahlatcı Çorum FK, Adanaspor'u Mağlup Ederek Öne Geçti
6
Sipay Bodrum FK, Adana Demirspor'u 3-1 Mağlup Etti
7
Beşiktaş, Kayseri'de Hazırlıklarını Tamamladı

Emekliye Kötü Haber! Ocak 2025'te Maaşlar Düşecek: Yüzde 35 Oranında Düşüş

Ev Yapımı Mantı Tarifi: Geleneksel Lezzeti Sofranıza Taşıyın!

Ekim 2024 Aylık Burç Yorumları! Ekim Ayında Köşeyi Dönecek 3 Burç Belli Oldu: Tüm Burçlar İçin Yeni Ay Enerjisi!

Ocak 2025 Memur ve Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Yeni Zam Oranları Belli Oldu!

2023 Model Renault Megane İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı: İhaleye Katılım Şartları ve Detaylar

30 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

KPSS puanı olan yaşadı! O belediyeden yüksek maaş ile memur alım ilanı az önce geldi

NOW TV’nin Sevilen Dizisi Final Yapıyor! Hayranları Şokta: Yerine Gelecek Dizi Belli Oldu!

Ocak 2025 Zamları Netleşiyor! Asgari Ücret, Memur ve Emekliler İçin Yeni Ücret Artışları Belli Oldu

2. EYT ile 1999-2001-2008 Yılı SGK, Bağ-Kur Girişi Olana 43-44 Yaşında Erken Emeklilik Fırsatı! Yeni Düzenleme Ekim'de Meclis'te

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem