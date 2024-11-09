Trendyol Süper Lig: Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK'yi 3-1 Yendi

Hatayspor, Gaziantep FK'yi Yenerek Üstünlüğü Ele Geçirdi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Bu önemli mücadelede Hatayspor, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 58. dakikasında Gaziantep ekibi, gole çok yaklaştı. Cezasahası içerisinde Lungoyi'nin vuruşu direkten döndü. Ardından Saborit, altıpas içerisinden uygun pozisyona girmesine rağmen şutunu kale direğinin üstünden auta gönderdi.

73. dakikada ise Kilama, rakibine yaptığı baskıyla topu kazandı ve Strandberg'e aktardı. Strandberg'in ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşu kaleci Dioudis, ayaklarıyla çıkarmayı başardı.

90. dakikada Görkem Sağlam'ın ara pasıyla topla buluşan Strandberg, kaleciyle karşı karşıya kalmasına rağmen Dioudis tarafından engellendi. Strandberg, topu yeniden önünde bulsa da şutunu kale direğinin üstünden dışarı attı.

Maçın son anlarında, 90+5. dakikada Hatayspor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan atak gerçekleştiren Fernandes'in şutu kaleci Dioudis tarafından kurtarıldı. Fakat kale önünde bulunan Strandberg, vole vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve durumu 3-1 yaptı.

Sonuç olarak, karşılaşma Hatayspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.