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Trendyol Süper Lig: Atakaş Hatayspor ve Bellona Kayserispor Berabere Kalıyor

Trendyol Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ve Bellona Kayserispor'un maçı 0-0 tamamlandı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 14:43
Trendyol Süper Lig: Atakaş Hatayspor ve Bellona Kayserispor Berabere Kalıyor

Trendyol Süper Lig’de İlk Yarı Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Atakaş Hatayspor ile Bellona Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.

İlk Yarıda Kaçan Fırsatlar

Maçın başlama düdüğü ile birlikte, 1. dakikada Hatayspor'un Rui Pedro ile sol kanatta bulduğu pozisyonda Rivas'ın plase vuruşu, kaleci Bilal Bayazıt tarafından başarıyla savunuldu. Ardından, 2. dakikada Hatayspor'un korner pozisyonunda Diack'ın pası Calvo'ya gitti. Calvo'nun yakın mesafeden yaptığı vuruş, kaleci tarafından kurtarıldı ve dönen topu Calvo bir kez daha hedefledi, ancak bu vuruş da auta gitti.

32. dakikada yaşanan pozisyonda Cardoso, ceza sahasına girdi ve pasını Nazon'a aktardı. Kale önünde oluşan karambolde Kayra Yılmaz, kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kalarak şut çekti fakat kaleci, topu kornere çeldi.

43. dakikada Kayserispor etkili bir atak gerçekleştirdi. Sağ kanattan yapılan ortada, Hasan Ali Kaldırım topu Nazon’a indirdi. Nazon'un vuruşu ise kaleci Erce Kardeşler tarafından çıkarılarak bir tehlike yaratılmadı.

Saygı Duruşu

Karşılaşma öncesinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla 0-0 tamamlandı.

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