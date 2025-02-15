Trendyol Süper Lig: Başakşehir ve Bodrum FK İlk Yarıda Eşit Kaldı

Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir, Sipay Bodrum FK ile oynadığı maçın ilk yarısını 0-0'lık eşitlikle tamamladı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 16:57
Trendyol Süper Lig: Başakşehir ve Bodrum FK İlk Yarıda Eşit Kaldı

Trendyol Süper Lig 24. Haftasında Gerilim Dolu Bir İlk Yarı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında RAMS Başakşehir, Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı, 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Önemli Pozisyonlar ve Kaleci Performansları

Maçın 16. dakikasında, RAMS Başakşehir kalecisi Sousa'nın hatalı pası sonrası Umut Güneş, topu kaptı. Güneş, meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Keny ile buluşturdu. Keny, topu hızlıca Piatek'e iletti. Ancak Polonyalı oyuncunun uygun pozisyondaki vuruşu üstten auta gitti.

19. dakikada Yusuf Sarı, sağ kanattan ceza sahasına girerek sert bir şut çıkardı, fakat kaleci Sousa bu tehlikeyi başarıyla savuşturdu.

20. dakikada ise, soldan ceza sahasına giren Okita'nın pasını, Fredy yakın mesafeden değerlendiremeyince kaleci Muhammed Şengezer köşeden kornere çeldi.

Kalan süre içinde iki takım da net pozisyon üretemedi ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

Maçı İzleyen İsimler

Mücadelenin ilgiyle takip edildiği stadyumda, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da yer aldı.

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