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Trendyol Süper Lig: Bellona Kayserispor 1 - 2 Net Global Sivasspor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Maçın detayları ve önemli anları burada.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 21:29
Trendyol Süper Lig: Bellona Kayserispor 1 - 2 Net Global Sivasspor

Trendyol Süper Lig Maç Özeti

Trendyol Süper Lig 2. haftasında Net Global Sivasspor, deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaştı. Maç, Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın Gelişimi

Maçın başlama düdüğünden itibaren iki takım da rakip kaleye tehlikeli ataklar geliştirdi. 46. dakikada, Kayserispor'da Cardoso'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ramazan Civelek, sert bir şut çekti fakat top üstten auta gitti.

50. dakikada, Sivasspor öne geçti. Sol kanattan köşe vuruşu kullanan Pritchard, ceza sahasına gönderdiği topu Radakovic ile ağlara yolladı. Bu golle durum 1-0 oldu.

59. dakikada Kayserispor'un bulduğu atakta, ceza sahasının hemen önünde topu kontrol eden Bourabia'nın şutu, kaleci Ali Şaşal Vural tarafından son anda kornere çeldirildi.

90+7'nci dakikada Kayserispor'un geliştirdiği son atakta, sol kanattan yapılan ortada Bahoken'in kafa vuruşu yandan auta çıktı ve maç, Net Global Sivasspor'un 2-1'lik galibiyetiyle tamamlandı.

Sonuç

Bu galibiyetle birlikte Sivasspor, önemli bir deplasman zaferi elde etmiş oldu. Kayserispor ise, maçta daha fazla pozisyona girmesine rağmen aradığı golü bulamadı.

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