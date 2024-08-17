Trendyol Süper Lig: Bellona Kayserispor ve Net Global Sivasspor Arasında Beraberlik

Trendyol Süper Lig Heyecanı Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Bellona Kayserispor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlik ile tamamlandı.

İlk Yarının Öne Çıkan Anları

Maçın 2. dakikasında Sivasspor, Emirhan Başyiğit'in pasıyla etkili bir atak geliştirdi. Pritchard, kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı ancak topu çelmeyi başardı.

11. dakikada Ramazan Civelek'in asistinde Cardoso, Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya geldi fakat Vural, bu şutunu kurtardı.

Kayserispor, 14. dakikada öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Bourabia, Cardoso'ya pas verdi. Cardoso, ceza sahasında Ali Şaşal Vural'ı geçerek topu boş kaleye gönderdi ve durum 1-0 oldu.

17. dakikada Sivasspor, eşitliği sağladı. Gelişen atakta Charisis'in sert şutu, yan direğe çarptı ve Radakovic, topu ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.

İlk yarıda 32. dakikada Bourabia'nın ceza sahası dışından çektiği sert şut, az farkla dışarı gitti. Böylece ilk yarı, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.