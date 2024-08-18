Trendyol Süper Lig: Beşiktaş 2 - 1 Antalyaspor (İlk Yarı Sonucu)

Beşiktaş-Antalyaspor Maçı İlk Yarı Sonucu

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Gol Anları

Maçın başlama düdüğünün ardından 23. saniyede Antalyaspor öne geçti. Immobile'nin pasında Gedson Fernandes'e çarpan top, Van de Streek'in önünde kaldı. Buradan aldığı pasla Larsson'a topu ileten Van de Streek, Samudio ile buluştu. Samudio'nun ceza sahası içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Beşiktaş, 13. dakikada eşitliği sağladı. Rafa Silva’nın şık pasında Ciro Immobile, savunmanın arkasına sarktı ve ceza sahası sağ çaprazından çıkardığı şutla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

23. dakikadaImmobilie, tekrar sahneye çıkarak, Beşiktaş'ı öne geçirdi. Mert Günok'un uzun pasıyla kafayla indirdiği topu Semih Kılıçsoy kontrol etti. Semih, sol çaprazdan ceza sahasına girerek Veysel Sarı'dan sıyrıldığı noktada, Immobile'ye pas verdi. Immobile, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu yeniden ağlarla buluşturdu: 2-1.

İlk Yarının Geri Kalan Kısımları

29. dakikada Rafa Silva'nın pasında Rashica'nın ceza sahası sağ çaprazından kaleye çektiği şutta, kaleci Piric topu kornere çeldi. 40. dakikada Beşiktaş, üçüncü gole çok yaklaştı. Al-Musrati'nin ara pasıyla savunmayı geçen Rafa Silva, ceza sahası dışında kaleciden sıyrıldı ve sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Kelven, müdahalede bulundu. Semih Kılıçsoy'un ardından altıpasın solundan yaptığı şutta ise top Veysel Sarı'dan geri döndü.

Sonuç olarak, Beşiktaş, ilk yarıyı 2-1 önde kapatarak avantaj sağladı.