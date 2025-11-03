Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor 0-0 Fatih Karagümrük (İlk Yarı)
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İlk Yarı Özeti
2. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında sağ kanattan Qazım Laçi’nin sol tarafa gönderdiği pasa Loide Augusto yetişti. Augusto'nun şutunda kaleye giden topa Vaclav Jurecka dokundu ancak gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.
17. dakikada Fatih Karagümrük hızlı geldi; sol kanattan David Fofana’nın pasında ceza sahasına yakın noktada topla buluşan Berkay Özcan’ın dışarı giden vuruşu kaydedildi.
45+1. dakikada ceza sahası içinde Augusto’nun sağ kanada çıkardığı pası değerlendiren Rak-Sakyi bekletmeden vurdu, ancak şut auta çıktı.
Hakemler ve Kartlar
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Suat Güz, Ali Alp
Sarı kartlar: Giannis Papanikolaou, Rak-Sakyi (Çaykur Rizespor); Atakan Çankaya, Marius Doh (Fatih Karagümrük)
Takımlar
Çaykur Rizespor: Yahia Fofana, Muhammet Taha Şahin, Samet Akaydın, Atilla Mosci, Casper Hojer, Qazim Laçi, Giannis Papanikolaou, Loide Augusto, Muhamed Buljubasic, Rak-Sakyi, Vaclav Jurecka
Yedekler: Erdem Canpolat, Husniddin Alikulov, Valentin Mihaila, Ali Sowe, Taylan Antalyalı, Modibo Sagnan, Mithat Pala, Furkan Orak, Altin Zeqiri, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: İlhan Palut
Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Atakan Çankaya, Anıl Çınar, Enzo Roco, Jure Balkovec, Marius Doh, Matias Kranevitter, Sam Larsson, Berkay Özcan, Serginho, David Fofana
Yedekler: Furkan Bekleviç, Daniel Johnson, Ahmet Sivri, Nikolaz Ugrekhelidze, Muhammet Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Joao Camacho, Barış Kalaycı, Andre Gray
Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz
TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR, SAHASINDA FATİH KARAGÜMRÜK İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI GOLSÜZ EŞİTLİKLE TAMAMLANDI.