Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor 0-0 Fatih Karagümrük (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük ilk yarıyı 0-0 berabere tamamladı; iki ekip kritik fırsatlar yakaladı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 22:31
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İlk Yarı Özeti

2. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında sağ kanattan Qazım Laçi’nin sol tarafa gönderdiği pasa Loide Augusto yetişti. Augusto'nun şutunda kaleye giden topa Vaclav Jurecka dokundu ancak gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

17. dakikada Fatih Karagümrük hızlı geldi; sol kanattan David Fofana’nın pasında ceza sahasına yakın noktada topla buluşan Berkay Özcan’ın dışarı giden vuruşu kaydedildi.

45+1. dakikada ceza sahası içinde Augusto’nun sağ kanada çıkardığı pası değerlendiren Rak-Sakyi bekletmeden vurdu, ancak şut auta çıktı.

Hakemler ve Kartlar

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Suat Güz, Ali Alp

Sarı kartlar: Giannis Papanikolaou, Rak-Sakyi (Çaykur Rizespor); Atakan Çankaya, Marius Doh (Fatih Karagümrük)

Takımlar

Çaykur Rizespor: Yahia Fofana, Muhammet Taha Şahin, Samet Akaydın, Atilla Mosci, Casper Hojer, Qazim Laçi, Giannis Papanikolaou, Loide Augusto, Muhamed Buljubasic, Rak-Sakyi, Vaclav Jurecka

Yedekler: Erdem Canpolat, Husniddin Alikulov, Valentin Mihaila, Ali Sowe, Taylan Antalyalı, Modibo Sagnan, Mithat Pala, Furkan Orak, Altin Zeqiri, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Atakan Çankaya, Anıl Çınar, Enzo Roco, Jure Balkovec, Marius Doh, Matias Kranevitter, Sam Larsson, Berkay Özcan, Serginho, David Fofana

Yedekler: Furkan Bekleviç, Daniel Johnson, Ahmet Sivri, Nikolaz Ugrekhelidze, Muhammet Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Joao Camacho, Barış Kalaycı, Andre Gray

Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz

