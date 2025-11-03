Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor 1-0 Fatih Karagümrük — Mocsi 83’te Galibiyeti Getirdi

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi; galibiyet golü 83. dakikada Mocsi'den geldi.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 22:29
Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor 1-0 Fatih Karagümrük — Mocsi 83’te Galibiyeti Getirdi

Trendyol Süper Lig 11. Hafta: Çaykur Rizespor 1-0 Fatih Karagümrük

Sonuç: Çaykur Rizespor 1 - 0 Fatih Karagümrük

Gol: Mocsi (dk. 83)

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Suat Güz, Ali Alp

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada orta alanda topla buluşan Matias Kranevitter’in ceza sahasının dışından kullandığı şut az farkla üstten auta çıktı.

63. dakikada ceza sahası çizgisinde orta alanda Ali Sowe’nin sol kanata attığı pasta vuruş yapan Casper Hojer’in şutu auta gitti.

74. dakikada orta alanda şık bir çalımla rakibini geçen Ali Sowe’nin pasında topla buluşan Vaclav Jurecka’nın şutu dışarı çıktı.

83. dakikada Hojer’in kullandığı serbest vuruşla ceza sahasında oluşan karambolde sol tarafta Jurecka’nın röveşata vuruşunu kaleci Grbić tokatladı; dönen topu önünde bulan Mocsi’nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

88. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Taha’nın şutunu kaleci Grbić köşeye çeldi.

Kadrolar ve Teknik Kadrolar

Çaykur Rizespor: Yahia Fofana, Muhammet Taha Şahin, Samet Akaydın, Atilla Mosci, Casper Hojer, Qazim Laçi, Giannis Papanikolaou (Ali Sowe dk. 60), Loide Augusto (Emrecan Bulut dk. 46), Muhamed Buljubasic (Taylan Antalyalı dk. 82), Rak-Sakyi (Valentin Mihaila dk. 71), Vaclav Jurecka

Yedekler: Erdem Canpolat, Husniddin Alikulov, Modibo Sagnan, Mithat Pala, Furkan Orak, Altin Zeqiri

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Atakan Çankaya, Anıl Çınar, Enzo Roco, Jure Balkovec (Çağatay Kurukalıp dk. 90), Marius Doh (Barış Kalaycı dk. 90), Matias Kranevitter, Sam Larsson, Berkay Özcan (Ahmet Sivri dk. 73), Serginho (Joao Camacho dk. 63), David Fofana

Yedekler: Furkan Bekleviç, Daniel Johnson, Nikolaz Ugrekhelidze, Muhammet Kadıoğlu, Andre Gray

Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz

Diğer Detaylar

Gol: Mocsi (dk. 83) — Çaykur Rizespor

Sarı kartlar: Giannis Papanikolaou, Rak-Sakyi, Mosci (Çaykur Rizespor); Atakan Çankaya, Marius Doh, Anıl Çınar (Fatih Karagümrük)

