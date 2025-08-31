DOLAR
Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor 1-0 Beşiktaş (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Corendon Alanyaspor, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı İbrahim Kaya'nın penaltı golüyle 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 22:39
Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan Trendyol Süper Lig 4. hafta mücadelesinin ilk yarısı, ev sahibi ekip üstünlüğüyle sona erdi.

İlk yarı özeti

8. dakikada Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz'ın geri pasında araya giren Ogundu, ceza sahası içinden çapraz bir şut çıkardı; top az farkla üstten auta gitti.

14. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen atağında Svensson topu Orkun Kökçü'ye çıkardı. Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından çapraz şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kornere çeldi.

45+5. dakikada Alanyaspor'dan Ümit Akdağ'ın rakip savunmanın arkasına attığı uzun topa hareketlenen Ogundu, ceza sahasında Djalo ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan İbrahim Kaya, takımını öne geçirdi: 1-0.

İlk yarı, Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

