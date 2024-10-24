Trendyol Süper Lig'de 10. Hafta Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 10. Hafta Heyecanı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftası, yarın başlayacak olan heyecan dolu maçlarla kapılarını açıyor. Haftanın açılış karşılaşmasında Adana Demirspor ve Net Global Sivasspor, Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Önemli Maçlar ve Derbiler

Bu hafta ligde öne çıkan bir diğer olay ise derbi mücadelesi. Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki büyük derbi, 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de, sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde RAMS Park'ta oynanacak.

10. Hafta Maç Programı

Yarın:

20.00 Adana Demirspor - Net Global Sivasspor (Yeni Adana)

20.00 Adana Demirspor - Net Global Sivasspor (Yeni Adana) 26 Ekim Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor - Bellona Kayserispor (Mersin)

16.00 Kasımpaşa - Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Göztepe - Trabzonspor (Gürsel Aksel)

13.30 Atakaş Hatayspor - Bellona Kayserispor (Mersin) 16.00 Kasımpaşa - Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan) 19.00 Göztepe - Trabzonspor (Gürsel Aksel) 27 Ekim Pazar:

13.30 Gaziantep FK - TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep Büyükşehir)

16.00 Corendon Alanyaspor - Onvo Antalyaspor (Gain Park)

19.00 Fenerbahçe - Sipay Bodrum FK (Ülker)

13.30 Gaziantep FK - TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep Büyükşehir) 16.00 Corendon Alanyaspor - Onvo Antalyaspor (Gain Park) 19.00 Fenerbahçe - Sipay Bodrum FK (Ülker) 28 Ekim Pazartesi:

17.00 RAMS Başakşehir - ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Galatasaray - Beşiktaş (RAMS Park)

Yeni haftada takımlara başarılar dileriz!