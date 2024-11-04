DOLAR
34,33 0,01%
EURO
37,38 -0,02%
ALTIN
3.022,05 0%
BITCOIN
2.316.665,47 -0,07%

Trendyol Süper Lig'de 11. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Galatasaray, 11. haftayı 28 puanla lider tamamladı. Fenerbahçe, Trabzonspor'u zorlu bir maçla geçti.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 22:33
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 22:33
Trendyol Süper Lig'de 11. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig'de 11. Haftanın Görünümü

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçları tamamlanırken, lider Galatasaray bay geçtiği haftayı 28 puanla zirvede kapattı. Haftanın en kritik karşılaşmalarından birinde Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 gibi zorlu bir skorla mağlup etti.

Haftanın Kapanış Maçı

Haftanın son karşılaşmasında Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçmeyi başardı. Diğer önemli sonuçlar ise şöyle:

  • Gaziantep FK - Göztepe: 2-1
  • Net Global Sivasspor - Çaykur Rizespor: 2-1
  • Bellona Kayserispor - Adana Demirspor: 0-0
  • Beşiktaş - Kasımpaşa: 1-3
  • TÜMOSAN Konyaspor - RAMS Başakşehir: 3-2
  • ikas Eyüpspor - Atakaş Hatayspor: 2-0
  • Sipay Bodrum FK - Corendon Alanyaspor: 0-0
  • Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-3

Puan Durumu

11. hafta maçlarından sonra puan durumu şu şekilde oluştu:

TakımOGBMAvP
Galatasaray119202828
Samsunspor118212225
Fenerbahçe107212324
Beşiktaş106221920
ikas Eyüpspor115421719
Net Global Sivasspor115421717
Göztepe104331713
RAMS Başakşehir104331413
Kasımpaşa113531514
TÜMOSAN Konyaspor11425-414
Trabzonspor10262-912
Gaziantep FK10325-1112
Sipay Bodrum FK11335-512
ONVO Antalyaspor11335-1012
Corendon Alanyaspor11245-1210
Çaykur Rizespor11245-1810
Bellona Kayserispor11155-205
Atakaş Hatayspor11137-153
Adana Demirspor11128-202

12. Hafta Maç Programı

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçları, 8-10 Kasım tarihlerinde gerçekleşecektir. Program ise şu şekildedir:

  • 8 Kasım Cuma: 20.00 Kasımpaşa - Bellona Kayserispor
  • 9 Kasım Cumartesi:
    • 13.30 ONVO Antalyaspor - Sipay Bodrum FK
    • 16.00 Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK
    • 19.00 Adana Demirspor - ikas Eyüpspor
    • 19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor
  • 10 Kasım Pazar:
    • 13.30 Göztepe - TÜMOSAN Konyaspor
    • 16.00 Galatasaray - Samsunspor
    • 19.00 RAMS Başakşehir - Beşiktaş
    • 19.00 Fenerbahçe - Net Global Sivasspor

Lig heyecanı tüm hızıyla devam ederken, takımların performansı da merakla bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024 FIA Dünya Rallikros Şampiyonası Finali İstanbul'da
2
Gençlerbirliği'den Önemli Galibiyet: 2-1
3
Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 Mağlup Etti
4
Trendyol 1. Lig'de 11. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu
5
ONVO Antalyaspor'lu Mehmet Aurelio'dan Maç Değerlendirmesi
6
Siltaş Yapı Pendikspor, Manisa FK'yi 1-0 Yenerek 11. Haftayı Kazançla Tamamladı
7
Trendyol Süper Lig'de 11. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak