Trendyol Süper Lig'de 11. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig'de 11. Haftanın Görünümü
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçları tamamlanırken, lider Galatasaray bay geçtiği haftayı 28 puanla zirvede kapattı. Haftanın en kritik karşılaşmalarından birinde Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 gibi zorlu bir skorla mağlup etti.
Haftanın Kapanış Maçı
Haftanın son karşılaşmasında Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçmeyi başardı. Diğer önemli sonuçlar ise şöyle:
- Gaziantep FK - Göztepe: 2-1
- Net Global Sivasspor - Çaykur Rizespor: 2-1
- Bellona Kayserispor - Adana Demirspor: 0-0
- Beşiktaş - Kasımpaşa: 1-3
- TÜMOSAN Konyaspor - RAMS Başakşehir: 3-2
- ikas Eyüpspor - Atakaş Hatayspor: 2-0
- Sipay Bodrum FK - Corendon Alanyaspor: 0-0
- Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-3
Puan Durumu
11. hafta maçlarından sonra puan durumu şu şekilde oluştu:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|Av
|P
|Galatasaray
|11
|9
|2
|0
|28
|28
|Samsunspor
|11
|8
|2
|1
|22
|25
|Fenerbahçe
|10
|7
|2
|1
|23
|24
|Beşiktaş
|10
|6
|2
|2
|19
|20
|ikas Eyüpspor
|11
|5
|4
|2
|17
|19
|Net Global Sivasspor
|11
|5
|4
|2
|17
|17
|Göztepe
|10
|4
|3
|3
|17
|13
|RAMS Başakşehir
|10
|4
|3
|3
|14
|13
|Kasımpaşa
|11
|3
|5
|3
|15
|14
|TÜMOSAN Konyaspor
|11
|4
|2
|5
|-4
|14
|Trabzonspor
|10
|2
|6
|2
|-9
|12
|Gaziantep FK
|10
|3
|2
|5
|-11
|12
|Sipay Bodrum FK
|11
|3
|3
|5
|-5
|12
|ONVO Antalyaspor
|11
|3
|3
|5
|-10
|12
|Corendon Alanyaspor
|11
|2
|4
|5
|-12
|10
|Çaykur Rizespor
|11
|2
|4
|5
|-18
|10
|Bellona Kayserispor
|11
|1
|5
|5
|-20
|5
|Atakaş Hatayspor
|11
|1
|3
|7
|-15
|3
|Adana Demirspor
|11
|1
|2
|8
|-20
|2
12. Hafta Maç Programı
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçları, 8-10 Kasım tarihlerinde gerçekleşecektir. Program ise şu şekildedir:
- 8 Kasım Cuma: 20.00 Kasımpaşa - Bellona Kayserispor
- 9 Kasım Cumartesi:
- 13.30 ONVO Antalyaspor - Sipay Bodrum FK
- 16.00 Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK
- 19.00 Adana Demirspor - ikas Eyüpspor
- 19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor
- 10 Kasım Pazar:
- 13.30 Göztepe - TÜMOSAN Konyaspor
- 16.00 Galatasaray - Samsunspor
- 19.00 RAMS Başakşehir - Beşiktaş
- 19.00 Fenerbahçe - Net Global Sivasspor
Lig heyecanı tüm hızıyla devam ederken, takımların performansı da merakla bekleniyor.