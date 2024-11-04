Trendyol Süper Lig'de 11. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig'de 11. Haftanın Görünümü

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçları tamamlanırken, lider Galatasaray bay geçtiği haftayı 28 puanla zirvede kapattı. Haftanın en kritik karşılaşmalarından birinde Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 gibi zorlu bir skorla mağlup etti.

Haftanın Kapanış Maçı

Haftanın son karşılaşmasında Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçmeyi başardı. Diğer önemli sonuçlar ise şöyle:

Gaziantep FK - Göztepe: 2-1

Net Global Sivasspor - Çaykur Rizespor: 2-1

Bellona Kayserispor - Adana Demirspor: 0-0

Beşiktaş - Kasımpaşa: 1-3

TÜMOSAN Konyaspor - RAMS Başakşehir: 3-2

ikas Eyüpspor - Atakaş Hatayspor: 2-0

Sipay Bodrum FK - Corendon Alanyaspor: 0-0

Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-3

Puan Durumu

11. hafta maçlarından sonra puan durumu şu şekilde oluştu:

Takım O G B M Av P Galatasaray 11 9 2 0 28 28 Samsunspor 11 8 2 1 22 25 Fenerbahçe 10 7 2 1 23 24 Beşiktaş 10 6 2 2 19 20 ikas Eyüpspor 11 5 4 2 17 19 Net Global Sivasspor 11 5 4 2 17 17 Göztepe 10 4 3 3 17 13 RAMS Başakşehir 10 4 3 3 14 13 Kasımpaşa 11 3 5 3 15 14 TÜMOSAN Konyaspor 11 4 2 5 -4 14 Trabzonspor 10 2 6 2 -9 12 Gaziantep FK 10 3 2 5 -11 12 Sipay Bodrum FK 11 3 3 5 -5 12 ONVO Antalyaspor 11 3 3 5 -10 12 Corendon Alanyaspor 11 2 4 5 -12 10 Çaykur Rizespor 11 2 4 5 -18 10 Bellona Kayserispor 11 1 5 5 -20 5 Atakaş Hatayspor 11 1 3 7 -15 3 Adana Demirspor 11 1 2 8 -20 2

12. Hafta Maç Programı

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçları, 8-10 Kasım tarihlerinde gerçekleşecektir. Program ise şu şekildedir:

8 Kasım Cuma: 20.00 Kasımpaşa - Bellona Kayserispor

20.00 Kasımpaşa - Bellona Kayserispor 9 Kasım Cumartesi:

13.30 ONVO Antalyaspor - Sipay Bodrum FK



16.00 Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK



19.00 Adana Demirspor - ikas Eyüpspor



19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor

10 Kasım Pazar:

13.30 Göztepe - TÜMOSAN Konyaspor



16.00 Galatasaray - Samsunspor



19.00 RAMS Başakşehir - Beşiktaş



19.00 Fenerbahçe - Net Global Sivasspor

Lig heyecanı tüm hızıyla devam ederken, takımların performansı da merakla bekleniyor.