Trendyol Süper Lig'de 12. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig'de 12. Hafta Görünümü

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçları tamamlandı. Ligde bugün oynanan dört karşılaşmanın ardından, Galatasaray konuk ettiği Samsunspor'u 3-2'lik skorla mağlup ederek haftayı 31 puanla ilk sırada kapattı.

Lider Galatasaray ve Takipçileri

Galatasaray'ın ardından, Fenerbahçe sahasında Net Global Sivasspor'u 4-0 yenerek puanını 29’a yükseltti ve ikinci sıraya yerleşti. RAMS Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma ise 0-0 sona erdi. Diğer bir maçta ise Göztepe, evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Hafta Sonuçları

Kasımpaşa - Bellona Kayserispor: 1-2

Onvo Antalyaspor - Sipay Bodrum FK: 3-2

Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK: 3-1

Adana Demirspor - ikas Eyüpspor: 0-1

Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 3-1

Göztepe - TÜMOSAN Konyaspor: 2-0

Galatasaray - Samsunspor: 3-2

RAMS Başakşehir - Beşiktaş: 0-0

Fenerbahçe - Net Global Sivasspor: 4-0

Puan Durumu

Ligin 12. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

Takımlar O G B M A VP 1. Galatasaray 11 10 1 0 32 12 2. Fenerbahçe 11 8 2 1 29 26 3. Samsunspor 12 8 3 1 24 25 4. ikas Eyüpspor 12 6 4 2 18 22 5. Beşiktaş 11 6 3 2 19 21 6. Göztepe 11 5 3 3 19 16

13. Hafta Maçları

13. hafta karşılaşmaları 23-25 Kasım tarihlerinde oynanacak. İşte maç programı:

23 Kasım Cumartesi:

13:00 ikas Eyüpspor - Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16:00 Bellona Kayserispor - Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)

16:00 Gaziantep FK - RAMS Başakşehir (Gaziantep Büyükşehir)

19:00 Sipay Bodrum FK - Galatasaray (Bodrum İlçe)

24 Kasım Pazar:

13:30 Net Global Sivasspor - Kasımpaşa (BG Grup 4 Eylül)

16:00 TÜMOSAN Konyaspor - Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

16:00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19:00 Beşiktaş - Göztepe (Tüpraş)

25 Kasım Pazartesi:

20:00 Trabzonspor - Adana Demirspor (Papara Park)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.