Trendyol Süper Lig'de 15. Haftanın Ardından Galatasaray Zirvede!

Trendyol Süper Lig'de 15. Haftanın Değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, oynanan tek maçla sona erdi. Galatasaray, deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek puanını 38'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Haftanın kapanış maçında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi olan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine konuk olarak sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı ve 32 puanda kaldı.

15. Haftanın Sonuçları

Süper Lig'de 15. hafta maç sonuçları şu şekilde:

Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-2

TÜMOSAN Konyaspor - Antalyaspor: 1-1

Göztepe - Adana Demirspor: 3-1

Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-0

ikas Eyüpspor - Reeder Samsunspor: 3-0

Bellona Kayserispor - Corendon Alanyaspor: 2-0

Net Global Sivasspor - Galatasaray: 2-3

RAMS Başakşehir - Atakaş Hatayspor: 3-0

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: 1-0

Puan Durumu

İşte Süper Lig'deki 15. hafta sonrası puan durumu:

1. Galatasaray: 38 Puan

2. Fenerbahçe: 32 Puan

3. Reeder Samsunspor: 29 Puan

4. İkas Eyüpspor: 26 Puan

5. Beşiktaş: 25 Puan

6. Göztepe: 24 Puan

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16. Haftanın Programı

16. hafta maçlarının programı ise şöyle: