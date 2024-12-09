Trendyol Süper Lig'de 15. Haftanın Ardından Galatasaray Zirvede!

Trendyol Süper Lig'de 15. Haftanın Değerlendirmesi
Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, oynanan tek maçla sona erdi. Galatasaray, deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek puanını 38'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
Haftanın kapanış maçında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi olan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine konuk olarak sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı ve 32 puanda kaldı.
15. Haftanın Sonuçları
Süper Lig'de 15. hafta maç sonuçları şu şekilde:
- Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-2
- TÜMOSAN Konyaspor - Antalyaspor: 1-1
- Göztepe - Adana Demirspor: 3-1
- Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-0
- ikas Eyüpspor - Reeder Samsunspor: 3-0
- Bellona Kayserispor - Corendon Alanyaspor: 2-0
- Net Global Sivasspor - Galatasaray: 2-3
- RAMS Başakşehir - Atakaş Hatayspor: 3-0
- Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: 1-0
Puan Durumu
İşte Süper Lig'deki 15. hafta sonrası puan durumu:
- 1. Galatasaray: 38 Puan
- 2. Fenerbahçe: 32 Puan
- 3. Reeder Samsunspor: 29 Puan
- 4. İkas Eyüpspor: 26 Puan
- 5. Beşiktaş: 25 Puan
- 6. Göztepe: 24 Puan
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16. Haftanın Programı
16. hafta maçlarının programı ise şöyle:
- 13 Aralık Cuma:
- 20:00 Sipay Bodrum FK - Net Global Sivasspor
- 20:00 Kasımpaşa - İkas Eyüpspor
- 14 Aralık Cumartesi:
- 16:00 Çaykur Rizespor - TÜMOSAN Konyaspor
- 19:00 Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK
- 15 Aralık Pazar:
- 13:30 Atakaş Hatayspor - Göztepe
- 16:00 Onvo Antalyaspor - Bellona Kayserispor
- 19:00 Fenerbahçe - RAMS Başakşehir
- 16 Aralık Pazartesi:
- 19:00 Adana Demirspor - Beşiktaş
- 21:00 Galatasaray - Trabzonspor