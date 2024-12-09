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Trendyol Süper Lig'de 15. Haftanın Ardından Galatasaray Zirvede!

Galatasaray, 15. haftada 38 puanla Süper Lig'de liderliğini sürdürdü. İkinci sıradaki Fenerbahçe ise derbiyi kaybetti.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 22:19
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 22:19
Trendyol Süper Lig'de 15. Haftanın Ardından Galatasaray Zirvede!

Trendyol Süper Lig'de 15. Haftanın Değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, oynanan tek maçla sona erdi. Galatasaray, deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek puanını 38'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Haftanın kapanış maçında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi olan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine konuk olarak sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı ve 32 puanda kaldı.

15. Haftanın Sonuçları

Süper Lig'de 15. hafta maç sonuçları şu şekilde:

  • Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-2
  • TÜMOSAN Konyaspor - Antalyaspor: 1-1
  • Göztepe - Adana Demirspor: 3-1
  • Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-0
  • ikas Eyüpspor - Reeder Samsunspor: 3-0
  • Bellona Kayserispor - Corendon Alanyaspor: 2-0
  • Net Global Sivasspor - Galatasaray: 2-3
  • RAMS Başakşehir - Atakaş Hatayspor: 3-0
  • Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: 1-0

Puan Durumu

İşte Süper Lig'deki 15. hafta sonrası puan durumu:

  • 1. Galatasaray: 38 Puan
  • 2. Fenerbahçe: 32 Puan
  • 3. Reeder Samsunspor: 29 Puan
  • 4. İkas Eyüpspor: 26 Puan
  • 5. Beşiktaş: 25 Puan
  • 6. Göztepe: 24 Puan
  • ...

16. Haftanın Programı

16. hafta maçlarının programı ise şöyle:

  • 13 Aralık Cuma:
    • 20:00 Sipay Bodrum FK - Net Global Sivasspor
    • 20:00 Kasımpaşa - İkas Eyüpspor
  • 14 Aralık Cumartesi:
    • 16:00 Çaykur Rizespor - TÜMOSAN Konyaspor
    • 19:00 Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK
  • 15 Aralık Pazar:
    • 13:30 Atakaş Hatayspor - Göztepe
    • 16:00 Onvo Antalyaspor - Bellona Kayserispor
    • 19:00 Fenerbahçe - RAMS Başakşehir
  • 16 Aralık Pazartesi:
    • 19:00 Adana Demirspor - Beşiktaş
    • 21:00 Galatasaray - Trabzonspor

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