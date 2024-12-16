Trendyol Süper Lig'de 16. Hafta Sonuçları: Galatasaray Liderliğini Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'de Görünüm

Trendyol Süper Lig'in 16. haftası, gerçekleştiren iki maçın ardından tamamlandı. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Galatasaray, konuk ettiği Trabzonspor'u 4-3 mağlup ederek puanını 41'e çıkardı ve zirvedeki yerini korudu. Diğer yandan, Beşiktaş, Adana Demirspor'a 2-1 yenilerek haftayı kayıpla kapattı.

Zirvede Fenerbahçe

Zirvenin takipçisi Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 3-1'lik skorla geçerek puanını 35'e yükseltti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

Haftanın Sonuçları

Süper Lig'deki 16. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Kasımpaşa - İkas Eyüpspor: 2-0

Sipay Bodrum FK - Net Global Sivasspor: 2-0

Çaykur Rizespor - TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK: 3-0

Atakaş Hatayspor - Göztepe: 1-1

Onvo Antalyaspor - Bellona Kayserispor: 2-0

Fenerbahçe - RAMS Başakşehir: 3-1

Adana Demirspor - Beşiktaş: 2-1

Galatasaray - Trabzonspor: 4-3

Puan Durumu

16. hafta için oluşan puan durumu ise şu şekilde:

1. Galatasaray: 41 puan 2. Fenerbahçe: 35 puan 3. Reeder Samsunspor: 29 puan 4. İkas Eyüpspor: 27 puan 5. Göztepe: 27 puan 6. Beşiktaş: 27 puan 7. RAMS Başakşehir FK: 24 puan 8. Onvo Antalyaspor: 20 puan 9. TÜMOSAN Konyaspor: 18 puan 10. Çaykur Rizespor: 16 puan 11. Kasımpaşa: 16 puan 12. Gaziantep FK: 16 puan 13. Net Global Sivasspor: 16 puan 14. Corendon Alanyaspor: 15 puan 15. Trabzonspor: 12 puan 16. Bellona Kayserispor: 12 puan 17. Sipay Bodrum FK: 12 puan 18. Atakaş Hatayspor: 12 puan 19. Adana Demirspor: 5 puan

17. Hafta Programı

Ligde 17. hafta maçlarının programı ise şu şekilde: