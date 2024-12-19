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Trendyol Süper Lig'de 17. Hafta Başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 17. haftası Eyüpspor-Fenerbahçe maçıyla açılıyor. İşte haftanın maç programı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 09:15
Trendyol Süper Lig'de 17. Hafta Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 17. Hafta Başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 17. haftası, yarın akşam oynanacak bir maçla start alıyor. Haftanın açılış karşılaşmasında ikas Eyüpspor ile Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan edinilen bilgilere göre, 17. haftanın maç programı aşağıdaki gibidir:

Maç Programı

  • Yarın:
    • 20.00 - ikas Eyüpspor - Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
  • 21 Aralık Cumartesi:
    • 16.00 - Net Global Sivasspor - Reeder Samsunspor (BG Grup 4 Eylül)
    • 19.00 - Beşiktaş - Corendon Alanyaspor (Tüpraş)
  • 22 Aralık Pazar:
    • 13.30 - Gaziantep FK - Onvo Antalyaspor (Gaziantep)
    • 16.00 - Göztepe - Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
    • 16.00 - Bellona Kayserispor - Galatasaray (RHG EnerTürk Enerji)
    • 19.00 - Trabzonspor - Sipay Bodrum FK (Papara Park)
  • 23 Aralık Pazartesi:
    • 20.00 - Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor (Mersin)
    • 20.00 - RAMS Başakşehir - Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

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