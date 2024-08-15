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Trendyol Süper Lig'de 2. Haftanın Heyecanı Başlıyor

Trendyol Süper Lig 2. hafta maçları yarın başlıyor; Konyaspor, Galatasaray ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 09:27
Trendyol Süper Lig'de 2. Haftanın Heyecanı Başlıyor

Trendyol Süper Lig 2. Haftası Başlıyor

Türkiye Futbol Liginin heyecanı, Trendyol Süper Lig'in 2. haftası ile devam ediyor. Bu hafta, futbolseverlerin merakla beklediği ilk karşılaşma yarın akşam yapılacak.

İlk Maç: Konyaspor - Galatasaray

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, 2. haftanın açılış maçı Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Maç, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak.

Diğer Maçlar:

Hafta boyunca oynanacak diğer karşılaşmalar ise şöyle:

  • 17 Ağustos Cumartesi:
    • 19.15 - Bellona Kayserispor - Net Global Sivasspor: RHG Enertürk Enerji
    • 21.45 - Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: Yeni Adana Stadyumu
    • 21.45 - Göztepe - Fenerbahçe: Gürsel Aksel Stadyumu
  • 18 Ağustos Pazar:
    • 19.15 - RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
    • 21.45 - Gaziantep FK - Samsunspor: Kalyon Stadyumu
    • 21.45 - Beşiktaş - Antalyaspor: Tüpraş Stadyumu
  • 19 Ağustos Pazartesi:
    • 21.00 - Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa: Mersin Stadyumu
    • 21.00 - İkas Eyüpspor - Sipay Bodrum FK: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

Not: Trabzonspor bu hafta BAY geçecek.

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