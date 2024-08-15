Trendyol Süper Lig'de 2. Haftanın Heyecanı Başlıyor

Trendyol Süper Lig 2. Haftası Başlıyor

Türkiye Futbol Liginin heyecanı, Trendyol Süper Lig'in 2. haftası ile devam ediyor. Bu hafta, futbolseverlerin merakla beklediği ilk karşılaşma yarın akşam yapılacak.

İlk Maç: Konyaspor - Galatasaray

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, 2. haftanın açılış maçı Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Maç, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak.

Diğer Maçlar:

Hafta boyunca oynanacak diğer karşılaşmalar ise şöyle:

17 Ağustos Cumartesi:

19.15 - Bellona Kayserispor - Net Global Sivasspor: RHG Enertürk Enerji



21.45 - Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: Yeni Adana Stadyumu



21.45 - Göztepe - Fenerbahçe: Gürsel Aksel Stadyumu

18 Ağustos Pazar:

19.15 - RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu



21.45 - Gaziantep FK - Samsunspor: Kalyon Stadyumu



21.45 - Beşiktaş - Antalyaspor: Tüpraş Stadyumu

19 Ağustos Pazartesi:

21.00 - Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa: Mersin Stadyumu



21.00 - İkas Eyüpspor - Sipay Bodrum FK: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

Not: Trabzonspor bu hafta BAY geçecek.