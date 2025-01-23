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Trendyol Süper Lig'de 21. Hafta Maçları Başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 21. haftası yarın başlıyor. İlk maçta Reeder Samsunspor, Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 08:57
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 08:57
Trendyol Süper Lig'de 21. Hafta Maçları Başlıyor

Trendyol Süper Lig 21. Hafta Maçları Yarın Başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 21. haftası, yarın oynanacak bir mücadele ile start alıyor. Haftanın açılış karşılaşmasında Reeder Samsunspor, kendi sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Maç, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, 21. haftanın programı şöyledir:

Maç Programı

Yarın, 25 Ocak Cumartesi:

  • 20.00 Reeder Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

25 Ocak Cumartesi:

  • 13.30 Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)
  • 16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (GAİN Park)
  • 19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)

26 Ocak Pazar:

  • 13.30 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)
  • 16.00 Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor (Grey Beton Bodrum)
  • 16.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
  • 19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

27 Ocak Pazartesi:

  • 20.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

Tüm futbolseverlere heyecan dolu bir haftasonu diliyoruz!

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