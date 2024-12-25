Trendyol Süper Lig'de 5 Haftalık Maç Programı Açıklandı

Trendyol Süper Lig İkinci Bölüm Maç Programı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’de ikinci bölümün ilk 5 haftasının maç programını açıkladı. 2025 yılı itibarıyla oynanacak 18, 19, 20, 21 ve 22. hafta maçlarının kesin tarihleri belirlendi. İşte detaylar:
18. Hafta Maçları
- 3 Ocak Cuma:
20:00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Gain Park)
20:00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
- 4 Ocak Cumartesi:
13:30 Adana Demirspor-RAMS Başakşehir (Yeni Adana)
16:00 Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor (Corendon Airlines Park Antalya)
19:00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)
20:00 Reeder Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
- 5 Ocak Pazar:
13:30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
16:00 Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor (Grey Beton Bodrum)
19:00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)
19. Hafta Maçları
- 11 Ocak Cumartesi:
13:30 Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor (RHG EnerTürk Enerji)
16:00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Mersin)
19:00 Beşiktaş-Sipay Bodrum FK (Tüpraş)
- 12 Ocak Pazar:
13:30 Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)
16:00 Trabzonspor-Onvo Antalyaspor (Papara Park)
19:00 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Gaziantep)
19:00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
- 13 Ocak Pazartesi:
20:00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20:00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)
20. Hafta Maçları
- 17 Ocak Cuma:
20:00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Mersin)
- 18 Ocak Cumartesi:
13:30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
16:00 Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK (Gaziantep)
19:00 Beşiktaş-Reeder Samsunspor (Tüpraş)
- 19 Ocak Pazar:
13:30 Göztepe-Onvo Antalyaspor (Gürsel Aksel)
16:00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19:00 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19:00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)
- 20 Ocak Pazartesi:
20:00 Trabzonspor-Net Global Sivasspor (Papara Park)
21. Hafta Maçları
- 24 Ocak Cuma:
20:00 Reeder Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
- 25 Ocak Cumartesi:
13:30 Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)
16:00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (Gain Park)
19:00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)
- 26 Ocak Pazar:
13:30 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)
16:00 Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor (Grey Beton Bodrum)
16:00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
19:00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)
- 27 Ocak Pazartesi:
20:00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)
22. Hafta Maçları
- 31 Ocak Cuma:
20:00 TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20:00 ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
- 1 Şubat Cumartesi:
13:30 Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor (Mersin)
16:00 Bellona Kayserispor-Trabzonspor (RHG EnerTürk Enerji)
19:00 RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)
- 2 Şubat Pazar:
13:30 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)
16:00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Gürsel Aksel)
19:00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
- 3 Şubat Pazartesi:
20:00 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)