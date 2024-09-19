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Trendyol Süper Lig'de 6. Hafta Maçları Heyecanı

Trendyol Süper Lig 6. haftası, Fenerbahçe ve Galatasaray derbisiyle başlıyor. İşte maç programı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 10:13
Trendyol Süper Lig'de 6. Hafta Maçları Heyecanı

Trendyol Süper Lig 6. Haftası Başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası, önemli karşılaşmalarla dolu bir takvimle açılıyor. İlk maç, yarın Atakaş Hatayspor ile Sipay Bodrum FK arasında yapılacak.

Haftanın Öne Çıkan Maçı

6. haftanın en dikkat çekici randevusu ise, 21 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek olan Fenerbahçe ile Galatasaray derbisi. Bu heyecan verici karşılaşma, futbolseverlerin merakla beklediği anlardan biri olacak.

Maç Programı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 6. hafta maç programı şu şekildedir:

  • 20 Eylül Cuma: 20.00 Atakaş Hatayspor - Sipay Bodrum FK (Mersin)
  • 21 Eylül Cumartesi:
    • 17.00 TÜMOSAN Konyaspor - Net Global Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
    • 20.00 Fenerbahçe - Galatasaray (Ülker)
  • 22 Eylül Pazar:
    • 17.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor (Çaykur Didi)
    • 17.00 Kasımpaşa - Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
    • 20.00 Adana Demirspor - Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)
    • 20.00 Beşiktaş - ikas Eyüpspor (Tüpraş)
  • 23 Eylül Pazartesi:
    • 20.00 Göztepe - Bellona Kayserispor (Gürsel Aksel)
    • 20.00 Gaziantep FK - Trabzonspor (Kalyon)

Futbolseverler, bu hafta oynanacak olan tüm karşılaşmalarda takımlarını desteklemek için stadyumlarda ve ekran başında yer alacaklar.

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