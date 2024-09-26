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Trendyol Süper Lig'de 7. Hafta Heyecanı Başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftası yarın Sivasspor ve Başakşehir maçıyla açılacak.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 10:16
Trendyol Süper Lig'de 7. Hafta Heyecanı Başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 7. Haftası Başlıyor

Trendyol Süper Lig'in heyecanla beklenen 7. haftası, yarın Net Global Sivasspor ile RAMS Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmayla açılacak. Türkiye Futbol Federasyonu, bu haftaki maçların programını duyurdu.

Karşılaşma Programı

Aşağıda, 7. hafta maçlarının tarih ve saatleri verilmiştir:

  • Yarın:
    • 20:00 - Net Global Sivasspor - RAMS Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)
  • 28 Eylül Cumartesi:
    • 16:00 - Samsunspor - Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
    • 19:00 - Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor (Gain Park)
    • 19:00 - Galatasaray - Kasımpaşa (RAMS Park)
  • 29 Eylül Pazar:
    • 16:00 - ikas Eyüpspor - Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
    • 16:00 - Trabzonspor - TÜMOSAN Konyaspor (Papara Park)
    • 19:00 - Sipay Bodrum FK - Adana Demirspor (Bodrum İlçe)
    • 19:00 - Antalyaspor - Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)
  • 30 Eylül Pazartesi:
    • 20:00 - Bellona Kayserispor - Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji)

Lig takipçileri için heyecan dolu bir hafta olması bekleniyor. Tüm spor severleri karşılaşmaları izlemeye davet ediyoruz.

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