Trendyol Süper Lig'de 7 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi

Trendyol Süper Lig'den 7 Kulüp PFDK'ya Yollandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig kapsamında 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Bu karar, kulüplerin çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle alındı.

Hangi Kulüpler Sevk Edildi?

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, sevk edilen kulüpler arasında Galatasaray yer alıyor. Bu kulüp, özellikle "çirkin ve kötü tezahürat" ile "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" gibi ihlallerden dolayı cezai işlemle karşı karşıya kaldı.

Adana Demirspor ise benzer nedenlerle PFDK'ya gönderildi. Kulüp, "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları" ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" sebepleriyle rahatsız edici durumlar yaratmış durumda.

Diğer Kulüpler ve İhlalleri

Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Eyüpspor da "çirkin ve kötü tezahürat" suçlamasıyla PFDK'ya sevk edildi. Fenerbahçe ile Bellona Kayserispor da "talimatlara aykırı hareket" nedenleriyle disiplin kuruluna yollandı.

Ayrıca, Adana Demirspor futbolcusu Tolga Kalender'in "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.