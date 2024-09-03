Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Trendyol Süper Lig'de 7 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi

TFF, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü disiplin kuruluna sevk etti. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 21:10
Trendyol Süper Lig'de 7 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi

Trendyol Süper Lig'den 7 Kulüp PFDK'ya Yollandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig kapsamında 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Bu karar, kulüplerin çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle alındı.

Hangi Kulüpler Sevk Edildi?

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, sevk edilen kulüpler arasında Galatasaray yer alıyor. Bu kulüp, özellikle "çirkin ve kötü tezahürat" ile "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" gibi ihlallerden dolayı cezai işlemle karşı karşıya kaldı.

Adana Demirspor ise benzer nedenlerle PFDK'ya gönderildi. Kulüp, "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları" ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" sebepleriyle rahatsız edici durumlar yaratmış durumda.

Diğer Kulüpler ve İhlalleri

Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Eyüpspor da "çirkin ve kötü tezahürat" suçlamasıyla PFDK'ya sevk edildi. Fenerbahçe ile Bellona Kayserispor da "talimatlara aykırı hareket" nedenleriyle disiplin kuruluna yollandı.

Ayrıca, Adana Demirspor futbolcusu Tolga Kalender'in "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

3-4-5-6-7 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi: Ödemeler Başladı mı?

195 TL'den 90 TL'ye Düştü! ŞOK 4 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı: Kış Hazırlıkları İçin Büyük İndirim Haftası Başladı

Merkez Bankası En Az 39 Bin TL Maaş ile Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

3-4-5-6-7 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi: Ödemeler Başladı mı?

195 TL'den 90 TL'ye Düştü! ŞOK 4 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı: Kış Hazırlıkları İçin Büyük İndirim Haftası Başladı

Ankara'da olup B sınıfı ehliyeti olanlar yaşadı: İş Bankası yüksek maaşlı personel alım ilanını az önce duyurdu

2021 Model Porsche Marka Araç İcradan Satışa Çıkarılıyor! İşte Fiyatı ve İhale Tarihleri

Merkez Bankası En Az 39 Bin TL Maaş ile Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

Turkcell Superonline'dan 30. Yıl Hediyesi: 1000 Mbps Hızında İnternet Ücretsiz Oldu

Eylül Ayının En Ucuz Sıfır Otomobilleri Belli Oldu: Fiat, Dacia, Hyundai, Kia, Renault, Skoda ve Diğer Markaların Güncellenen Fiyat Listeleri

4 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Aşk, para, sağlık ve kariyer falı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula