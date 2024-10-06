Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor, Samsunspor'u 1-0 Önde Tamamladı

Trendyol Süper Lig Haftası

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında, Adana Demirspor ve Samsunspor arasında büyük bir mücadele yaşandı. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İlk Yarıda Öne Geçen Adana Demirspor

Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte Adana Demirspor, etkili bir oyun sergilemeye başladı. Maçın 1. dakikasında, sağ kanattan gelen Salih Kavrazlı’nın pasında Ali Yavuz Kol arka direkte şutunu çekti, ancak top üstten auta gitti.

Maçın 6. dakikasında, Adana Demirspor ceza sahasında bir karambol yaşandı. Yusuf Barası'nın düşmesinin ardından hakem Alper Akarsu, penaltı kararını verdi.

7. dakikada, penaltıyı kullanan Yusuf Barası, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, futbolseverlere büyük bir heyecan yaşattı.

28. dakikada, Gravillon'un uzak mesafeden çektiği şutta, kaleci Okan Kocuk başarılı bir müdahele ile topu kornere çeldi.

İlk yarı, Adana Demirspor'un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Şimdi gözler ikinci yarıya çevrildi bakalım hangi takım galip gelecek.