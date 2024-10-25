Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor, Sivasspor'u İlk Yarıda Ön Plana Çıkardı

Trendyol Süper Lig'in Heyecan Dolu Maçı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftası, Adana Demirspor ile Net Global Sivasspor arasında yapılan açılış maçıyla başladı. Ev sahibi takım, ilk yarıyı 2-1'lik skorla önde kapadı.

İlk Yarıdaki Önemli Anlar

Maçın başlama düdüğüyle birlikte, 1. dakikada İzzet Çelik’in kaleyi karşıdan gören sert şutunda, kaleci Nikolic topu kornere çeldi. 2. dakikada Menig’in sol kanattan ceza sahasına ortasında, kale sahasında bulunan Manaj’ın vuruşunu kaleci Vedat Karakuş engelledi.

Adana Demirspor, 13. dakikada öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe atışında, Manev’in ortasında Yusuf Barası’nın şutu ağlarla buluşarak skoru 1-0 yaptı. 16. dakikada, Abdulsamet Burak’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Semih Güler, meşin yuvarlağı ağlara göndererek durumu 2-0’a taşıdı.

Devreye 3 dakika kala, 37. dakikada Ali Yavuz Kol’un sol kanattan yaptığı yerden ortada, Yusuf Barası’nın vuruşu kaleci Nikolic’ten döndü. Ancak 38. dakikada Sivasspor cevap verdi. Moutoussamy’nin sağ kanattan yaptığı ortada Koita, kafa vuruşu ile farkı 1’e indirdi ve durum 2-1 oldu.

Adana Demirspor, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı ve taraftarlarını sevindirdi.