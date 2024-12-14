DOLAR
34,92 -0,04%
EURO
36,7 0,02%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.527.627,63 0,53%

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ve Gaziantep FK Beraberlikle Kapattı

Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Alanyaspor ile Gaziantep FK'nın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 19:59
Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ve Gaziantep FK Beraberlikle Kapattı

Trendyol Süper Lig'de İlk Yarının Sonucu

Corendon Alanyaspor ile Gaziantep FK arasındaki mücadelede, 16. haftanın açılış maçı olan bu karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

İlk Yarının Detayları

Maçın 21. dakikasında Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta, Cordova'nın ceza sahası yayına çıkardığı pası değerlendiren Janvier, sert şutunu gönderdi ancak top az farkla üstten auta çıktı.

31. dakikada, Alanyaspor'un sağ çaprazda Augusto tarafından düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşta, Janvier'in şutunu kaleci Mustafa Burak Bozan iki hamlede kontrol etti.

39. dakikada ise Gaziantep FK'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta, Okereke'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Halil Dervişoğlu, şutunu çekti fakat top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda takımların daha dikkatli ve etkili bir oyun sergilemesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodrum'da Yelken Yarışları: Mercan Dalgacı'nın Birinciliği Abla Yosun'a Armağan
2
Sakaryaspor, Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1 Mağlup Etti
3
Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 3-0 Mağlup Etti
4
Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-1 Yenerek Gücünü Gösterdi
5
ALG Spor, Galatasaray'ı 2-1 Mağlup Etti
6
Sarıyer Belediyespor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Nilüfer Belediyespor'u Mağlup Etti
7
Sivasspor, Sipay Bodrum FK Maçı İçin Hazırlıklarına Başladı

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak