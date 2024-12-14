Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ve Gaziantep FK Beraberlikle Kapattı

Trendyol Süper Lig'de İlk Yarının Sonucu

Corendon Alanyaspor ile Gaziantep FK arasındaki mücadelede, 16. haftanın açılış maçı olan bu karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

İlk Yarının Detayları

Maçın 21. dakikasında Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta, Cordova'nın ceza sahası yayına çıkardığı pası değerlendiren Janvier, sert şutunu gönderdi ancak top az farkla üstten auta çıktı.

31. dakikada, Alanyaspor'un sağ çaprazda Augusto tarafından düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşta, Janvier'in şutunu kaleci Mustafa Burak Bozan iki hamlede kontrol etti.

39. dakikada ise Gaziantep FK'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta, Okereke'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Halil Dervişoğlu, şutunu çekti fakat top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda takımların daha dikkatli ve etkili bir oyun sergilemesi bekleniyor.