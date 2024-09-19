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Trendyol Süper Lig'de Bellona Kayserispor Trabzonspor'u Geride Bıraktı

Bellona Kayserispor, Trabzonspor karşısında 1-0 önde tamamladığı ilk yarıyla dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 21:04
Trendyol Süper Lig'de Bellona Kayserispor Trabzonspor'u Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig'in Heyecanı Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında gerçekleştirilen ertelenen karşılaşmada, Bellona Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İlk yarıda konuk takım öne geçti.

Maçın Gelişimi

Karşılaşmanın 7. dakikasında, Bellona Kayserispor, VAR uygulaması sonucunda penaltı kazandı. Boa Morte'nin pasıyla ceza sahasına giren Cardoso, Denswil ile girdiği ikili mücadele sonucunda yerde kaldı. Maçın hakemi Mehmet Türkmen, korner kararı vermesine rağmen VAR ile gelen uyarıyla pozisyonu yeniden değerlendirdi ve penaltı noktasını gösterdi.

9. dakikada, Attamah penaltı atışını kullandı; ancak kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına gelen topu çıkarmayı başardı. Dönen topu Nazon tamamlamak istedi fakat meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

Öne Geçen Gol

12. dakikada, Bellona Kayserispor öne geçti. Gökhan Sazdağı'nın sağ taraftan yaptığı pasla, Nazon'un dokunduğu top arka direkte Hasan Ali Kaldırım'ın önüne düştü. Kaldırım'ın şutu, Uğurcan Çakır ve defans oyuncularına rağmen ağlarla buluştu.

Diğer Önemli Anlar

Bir sonraki dakikada Orsic’in ceza dışından attığı şut, kaleci Onurcan Piri tarafından yatarak önlendi. 34. dakikada Ozan Tufan’ın sağdan ortaladığı pozisyonda, Bardhi’nin kafa vuruşu kaleci Piri'de kaldı. 35. dakikada Bardhi'nin sert şutu üst direğe çarparak auta çıktı.

36. dakikada, Boa Morte'nin pasında Cardoso'nun şutunu yine Uğurcan Çakır çıkardı. 43. dakikada ise Nazon, kendi yarı alanından ceza sahasına sokularak Boa Morte'yi gördü, ancak Mendy son anda araya girerek pozisyonu kapattı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Bellona Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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