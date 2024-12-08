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Trendyol Süper Lig'de Bellona Kayserispor ve Corendon Alanyaspor İlk Yarıda Beraberlikte Bulundu

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Bellona Kayserispor ile Corendon Alanyaspor arasındaki ilk yarı 0-0 sona erdi.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 17:03
Trendyol Süper Lig'de Bellona Kayserispor ve Corendon Alanyaspor İlk Yarıda Beraberlikte Bulundu

Trendyol Süper Lig'de Maçın İlk Yarı Sonucu Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Bellona Kayserispor - Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Maça hızlı başlayan Kayserispor, 2. dakikada kaleyi cepheden gören Kartal Kayra Yılmaz ile fırsat yakaladı. Yılmaz'ın sert şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran, uzanarak kornere çeldi.

6. dakikada Nazon'un kafayla savunmanın arkasına aşırdığı topu takip eden Kartal Kayra Yılmaz, kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kaldı. Ancak, şutu yine Taşkıran tarafından uzaklaştırıldı.

8. dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan kullandığı kornerde Richard'ın kafa vuruşunu kaleci Onurcan Piri, kornere gönderdi.

33. dakikada ise sol çaprazdan kullanılan serbest atışta Attamah'ın şutu, az farkla auta gitti.

44. dakikada Boa Morte'nin pasında Nazon'un sağ çaprazdan çektiği sert şutu, kaleci Ertuğrul Taşkıran son anda yumruklayarak uzaklaştırdı.

İlk yarının sonuna doğru, 45+1. dakikada Balkovec'in kullandığı serbest vuruşta, kaleci Ertuğrul Taşkıran bir kez daha dikkatli olarak topu kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı, takımların çabalarına rağmen 0-0 sona erdi.

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