Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor İlk Yarıda Adana Demirspor'u Önde Geçti

Trendyol Süper Lig'de İlk Yarıda Çaykur Rizespor’un Üstünlüğü

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İlk Yarının Önemli Anları

Maçın 17. dakikasında Çaykur Rizespor'un yıldız oyuncusu Sowe'un attığı gol, VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Yaklaşık iki dakika süren VAR incelemesinin ardından hakem Çağdaş Altay, pozisyonu yeniden değerlendirerek golü geçersiz kıldı.

Ev sahibi ekip, 30. dakikada Olawoyin ile öne geçti. Hojer'in pasında topla buluşan Olawoyin, yaptığı şutla topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-0'a getirdi.

35. dakikada Hojer'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta, top savunmaya çarparak kaleye doğru yöneldi; ancak Adana Demirsporlu futbolcular bu tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı.

Karşılaşmanın son dakikalarında, 45+6'da Taha Şahin'in sağ kanattan yaptığı ortada, Akintola'nın kafa vuruşu kaleci Deniz Dönmezer'de kaldı.

Bu gelişmelerin ardından ilk yarı, Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.