Trendyol Süper Lig'de Disiplin Süreci Başladı

Trendyol Süper Lig'den PFDK'ya Sevkler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Bu gelişme, TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

Disipline Gönderilen Kulüpler

Sevk edilen kulüpler arasında Göztepe, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor’un yer aldığı belirtildi. Bu takımlar, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disiplin kuruluna yönlendirildi. Ayrıca, Fenerbahçe’nin hem bu sebeple hem de saha olaylarından, Atakaş Hatayspor'un ise 6 futbolcusunun sarı ve 1 oyuncusunun kırmızı kart görmesi dolayısıyla sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sevk edildiği bilgisi verildi.

Sevk Edilen Kuruluş ve Kişiler

Ayrıca Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, kulüp görevlisi Abdulkadir Aydın, Atakaş Hatayspor'un antrenörü Erman Kılıç ve Sipay Bodrum FK’nın görevlisi Ufuk Oğuz’un da çeşitli sebeplerle PFDK’ya sevk edildiği belirtildi.

Bu gelişmeler, Türkiye futbolunda disiplin süreçlerinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.