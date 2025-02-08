Trendyol Süper Lig'de Dramatik Maç: Bellona Kayserispor 3 - TÜMOSAN Konyaspor 2

Trendyol Süper Lig'de Göz Dolduran Karşılaşma

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında, Bellona Kayserispor, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor karşısında sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Maçın Gelişimi

Karşılaşmanın 55. dakikasında Kayserispor, Bourabia'nın pasıyla atağa kalkarak farkı yeniden ikiye çıkardı. Ceza sahasına hızla giren Cardoso, Nazon'un önüne mükemmel bir pas verdi. Nazon'un vuruşu, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına sebep oldu ve skor 3-1’e yükseldi.

69. dakikada Konyaspor, farkı 1'e indirme başarısını elde etti. Kolovetsios'un uzaklaştırmak istediği topu kaptıran Kramer, sert bir şutla topu ağlara yolladı: 3-2.

Son dakikalarda, 84. dakikada Nazon'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş üstten auta gitti. 86. dakikada Prip'in ceza sahasındaki vuruşunda, Keyta topu ağlarla buluşturdu. Ancak, hakem Çağdaş Altay, VAR'dan gelen uyarı üzerine bu golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Maç, Kayserispor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu galibiyet, ev sahibi takım için büyük bir moral kaynağı oldu.