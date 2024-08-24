Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor, Sivasspor'u Deplasmanda Yenerek Üç Puan Aldı

Trendyol Süper Lig Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında ikas Eyüpspor, Net Global Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Maç, 1-0'lık skorla Eyüpspor'un galibiyeti ile sona erdi.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 73. dakikasında, ikas Eyüpspor sağ kanattan bir atak gerçekleştirdi. Tayfur Bingöl'ün ceza sahasına ortaladığı topa Thiam, kafa ile vurarak yan direğe çarptı ve top oyun alanına geri döndü.

88. dakikada Net Global Sivasspor, ceza sahası dışından Balde ile bir atak başlattı. Ancak, Balde'nin şutu kaleci Berke Özer tarafından kontrol edildi.

89. dakikada Sivasspor, sol kanattan kazandığı serbest vuruşta Manaj ile kaleyi yokladı ancak Berke Özer, topu kornere çelerek takımını bir tehlikeden kurtardı.

Son dakikalarda, 90+1'inci dakikada Halil Akbunar, Nikolic ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşu yandan auta gitti.

Sonuç

Karşılaşma, ikas Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı ve bu sonuçla birlikte Eyüpspor puan durumu açısından önemli bir adım atmış oldu.