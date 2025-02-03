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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Gaziantep FK'yı 1-0 Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, Galatasaray'a karşı ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 20:59
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Gaziantep FK'yı 1-0 Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 0 - Galatasaray 1 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Gaziantep FK-Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekip Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın başlama düdüğünden sadece 5 dakika sonra, Mertens tarafından sağdan kullanılan köşe atışına Ahmed Kutucu bekletmeden yaptığı sert vuruşla karşılık vererek, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

17. dakikada Galatasaray kalecisi Muslera, ceza sahası dışında topu kontrol etmek isterken bir hata yaptı. Bu durumda Kozlowski topun önünde kaldı, ancak onun aşırtma vuruşu kalenin üstünden auta çıktı.

39. dakikada, soldan ceza sahasına giren Sallai, plase bir vurdu ancak top yine yandan auta gitti.

İlk yarı, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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