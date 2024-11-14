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Trendyol Süper Lig'de Galibiyet Başına 4,95 Milyon Lira Kazanılıyor

Süper Lig takımları, her galibiyet için 4,95 milyon lira kazanıyor; katılım bedeli ise 71,7 milyon lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:17
Trendyol Süper Lig'de Galibiyet Başına 4,95 Milyon Lira Kazanılıyor

Trendyol Süper Lig, bu sezon takımlara maç başına önemli bir gelir sunuyor. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, her galibiyet, kulüplere 4,95 milyon lira kazandırıyor.

AA muhabirinin aktardığına göre, toplam 182 milyon dolarlık yayın bedelinin yarısı, 31,3 lira üzerinden kura göre kulüplere dağıtılacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve alt ligler için ayrılan kesintilerin ardından, Süper Lig kulüplerine yaklaşık 3,7 milyar lira ödeme yapılması bekleniyor. Bu rakam, döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Gelir Dağılımı ve Performans

Süper Lig kulüplerine aktarılan gelirlerin yüzde 46’sı, takımların performansına göre dağıtılıyor. Her galibiyet, 4,95 milyon lira kazandırırken, beraberlik durumunda bu tutar rakiplerle paylaşılacak.

Katılım ve Şampiyonluk Primleri

Yayın gelirinin yüzde 37'si, katılım bedeli olarak tüm takımlara eşit şekilde dağıtılarak, her bir kulüp 71,7 milyon lira alacak. Ayrıca, havuzdaki gelirin yüzde 11'i geçmiş yıllarda şampiyonluk yaşamış kulüplere ödül olarak verilecek ve bu tutar her şampiyonluk için 5,95 milyon lira olarak belirlenmiş.

Sezon sona erdiğinde, Süper Lig'e ayrılan gelirin geri kalan yüzde 6'sı, ilk altı sırada yer alan takımlara verilecek. Şampiyon takım 71,1 milyon lira prime hak kazanırken, diğer sıralamalar göre ödüller de şu şekilde belirlendi:

  • İkinci sıra: 56,9 milyon lira
  • Üçüncü sıra: 42,6 milyon lira
  • Dördüncü sıra: 28,4 milyon lira
  • Beşinci sıra: 14,3 milyon lira
  • Altıncı sıra: 7,2 milyon lira

Galatasaray Liderlik Koltuğunda

Süper Lig'de, geride kalan 12 haftada 31 puan toplayan Galatasaray, hem puan hem de yayın geliri açısından en üst sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, performanstan 51,9 milyon lira, katılımdan 71,7 milyon lira ve geçmişteki 24 şampiyonluğundan ötürü toplamda 142,8 milyon lira kazanarak, toplam 266,4 milyon lira gelir elde etti.

Galatasaray'ı takip eden Fenerbahçe 229,3 milyon lira ile ikinci, Beşiktaş 204 milyon lira ile üçüncü ve Trabzonspor 138,1 milyon lira ile dördüncü sırada yer alıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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