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Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK, Kayserispor'u Geride Bıraktı

Gaziantep FK, Kayserispor'a konuk olduğu maçta ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 14:33
Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK, Kayserispor'u Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig 9. Hafta Maç Özeti

Futbolseverlerin merakla beklediği Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, Bellona Kayserispor ile Gaziantep FK arasında kıyasıya bir mücadele gerçekleşti. İlk yarı, konuk takım Gaziantep FK'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın İlk Golleri

Karşılaşmanın 3. dakikasında, sol kanattan gerçekleştirilen bir taç atışı ile bazı tehlikeler yaşandı ancak Gaziantep FK savunması durumu kontrol altına almayı başardı. 22. dakikada Gaziantep FK, Sorescu'nun sağ kanattan ceza sahasına girmesiyle 1-0 öne geçti. Yerden gönderdiği pasla Okereke, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Kayserispor'un Beraberlik Çabası

24. dakikada Kayserispor, Cardoso ve Bao Morte işbirliğiyle beraberliği sağladı. Cardoso'nun ceza sahasındaki ortasında, Bao Morte kafa vuruşu yaparak skoru 1-1'e getirdi.

Gaziantep FK'nın Son Sözleri

34. dakikada Kayserispor'un saldırgan oyunu sürerken, Gaziantep FK tehlikeyi savuşturdu. Fakat, 45+1. dakikada Gaziantep FK tekrar öne geçti. Sol kanattan Ndiaye'den aldığı pasla ceza sahasına giren Kozlowski'nin sert şutunda top ağlara gitti ve durum 2-1 oldu.

İlk yarı, bu skorla Gaziantep FK'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

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