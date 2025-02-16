Trendyol Süper Lig'de Hatayspor, Alanyaspor'u 1-0 Yenerek Üstünlük Sağladı

Hatayspor, Trendyol Süper Lig 24. haftasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 15:44
Trendyol Süper Lig'de Hatayspor, Alanyaspor'u 1-0 Yenerek Üstünlük Sağladı

Hatayspor, Alanyaspor'u 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Hatayspor, bu zorlu mücadeleyi 1-0’lık skorla kazandı.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 54. dakikasında Alanyaspor, sol kanattan etkili bir atak geliştirdi. AugustoHwang, vuruşunu gerçekleştirdi fakat meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Hatayspor, 56. dakikada öne geçti. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Matondo'nun sert şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran çeldi. Dönen topu önünde bulan Bamgboye, harika bir vuruşla fileleri havalandırarak durumu 1-0 yaptı.

62. dakikada ise Alanyaspor, etkili bir atak daha gerçekleştirdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Sporar'ın sert vuruşu, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın başarılı müdahalesiyle gole dönüşmedi.

84. dakikada, Augusto'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Balkovec, vuruşunu yaptı ancak top kalecinin müdahalesiyle kornere gitti.

Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi, bu sonuçla Hatayspor önemli bir galibiyet elde etti.

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