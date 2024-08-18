Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu Anlar

Trendyol Süper Lig 2. Hafta Maç Raporu

RAMS Başakşehir, Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada, evinde zorlu bir mücadele sonucunda 4-2'lik galibiyet elde etti.

Öne Çıkan Anlar

Karşılaşmanın 48. dakikasında Alanyaspor, bir atak geliştirdi. Sağ kanatta topla buluşan Augusto, Ömer Ali Şahiner'i geçerek ceza sahasına girmeyi başardı. Üstten dışarıya çıkan sert bir şut çekti ancak golü bulamadı.

53. dakikada Başakşehir, beraberliği sağladı. Orta sahada topu alan Figueiredo, kaleci Ertuğrul'un çok önde olduğunu fark ederek orta sahadan yaptığı şutla skoru 2-2'ye getirdi.

Maçın sonlarına doğru 90. dakikada, Başakşehir öne geçti. Sol kanattan gelen ortada Keny, kafayı vurdu. Kaleci Ertuğrul'un köşeden çeldiği top Deniz Türüç'ün önünde kaldı ve onun dar açıdan attığı şut, ağlarla buluştu: 3-2.

90+4. dakikada, hızlı gelişen bir atakta Pelkas, sağ kanattan ceza sahasına girdi ve arka direkteki Serdar Gürler'e ortasını yaptı; Serdar da kafa vuruşuyla topu boş kaleye gönderdi ve maçın sonucunu belirledi: 4-2.

Sonuç itibarıyla, Başakşehir, karşılaşmayı son anlarda bulduğu gollerle 4-2 kazandı, ligde önemli bir üç puan elde etti.