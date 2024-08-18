Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu Anlar

RAMS Başakşehir, Corendon Alanyaspor'u 4-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın önemli anlarına göz atıyoruz.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 21:25
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 21:25
Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu Anlar

Trendyol Süper Lig 2. Hafta Maç Raporu

RAMS Başakşehir, Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada, evinde zorlu bir mücadele sonucunda 4-2'lik galibiyet elde etti.

Öne Çıkan Anlar

Karşılaşmanın 48. dakikasında Alanyaspor, bir atak geliştirdi. Sağ kanatta topla buluşan Augusto, Ömer Ali Şahiner'i geçerek ceza sahasına girmeyi başardı. Üstten dışarıya çıkan sert bir şut çekti ancak golü bulamadı.

53. dakikada Başakşehir, beraberliği sağladı. Orta sahada topu alan Figueiredo, kaleci Ertuğrul'un çok önde olduğunu fark ederek orta sahadan yaptığı şutla skoru 2-2'ye getirdi.

Maçın sonlarına doğru 90. dakikada, Başakşehir öne geçti. Sol kanattan gelen ortada Keny, kafayı vurdu. Kaleci Ertuğrul'un köşeden çeldiği top Deniz Türüç'ün önünde kaldı ve onun dar açıdan attığı şut, ağlarla buluştu: 3-2.

90+4. dakikada, hızlı gelişen bir atakta Pelkas, sağ kanattan ceza sahasına girdi ve arka direkteki Serdar Gürler'e ortasını yaptı; Serdar da kafa vuruşuyla topu boş kaleye gönderdi ve maçın sonucunu belirledi: 4-2.

Sonuç itibarıyla, Başakşehir, karşılaşmayı son anlarda bulduğu gollerle 4-2 kazandı, ligde önemli bir üç puan elde etti.

İLGİLİ HABERLER

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı