Trendyol Süper Lig'de İlk Yarısında Gol Olmadı

Trendyol Süper Lig Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Sipay Bodrum FK ile Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

Önemli Anlar

Maçın 11. dakikasında Alanyaspor atağında Lopes, sağ kanattan merkeze geçerek sol ayağıyla uzak köşeye etkili bir şut çekti. Kaleci Gökhan Akkan, mükemmel bir refleksle topu kornere gönderdi.

21. dakikada Bodrum FK, savunmanın hatasından yararlanarak etkili bir atak geliştirdi. Seferi, ceza sahasında sağ ayağıyla uzak köşeye vurdu, ancak top direkten döndü.

22. dakika itibarıyla Bodrum FK'nın sol kanattan yaptığı atakta Ege Bilsel, son çizgiden ön direğe ortaladı. Brazao'nın kafa vuruşu ise üstten auta gitti.

Sonuç olarak, ilk yarı boyunca her iki takım da gol atma fırsatı bulsalar da, netice değişmedi ve karşılaşmanın ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sipay Bodrum FK ile Corendon Alanyaspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Sipay Bodrum FK'dan Ondrej Celustka (33) ile Alanyasporlu Sergio Cordova (9) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sipay Bodrum FK ile Corendon Alanyaspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Sipay Bodrum FK'dan Ondrej Celustka (33) ile Alanyasporlu Sergio Cordova (9) mücadele etti.