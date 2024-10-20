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Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa, Alanyaspor'u Geride Bıraktı

Kasımpaşa, Alanyaspor'a karşı oynadığı maçta ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 20:05
Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa, Alanyaspor'u Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig'de İlk Yarının Özeti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında gerçekleşen Corendon Alanyaspor ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İlk Gol Erken Geldi

Maçın başlama düdüğünden yalnızca 2 dakika sonra, Kasımpaşa öne geçti. Gökhan Gül'ün sol kanattan ceza sahasına yaptığı yerden pası, Ben Ouanes tarafından gole çevrildi ve durum 0-1 oldu.

Alanyaspor'un Cevapsız Çabaları

8. dakikada Fatih Aksoy'un uzun pasında Augusto, hızla ceza sahasına girdi, ancak şutu az farkla üstten auta çıktı. Alanyaspor, bu fırsattan yararlanamadı.

İkinci Gol Geldi

34. dakikada Kasımpaşa'nın ikinci golü geldi. Cafu tarafından kullanılan korner sonrası, kaleci Ertuğrul Taşkıran tarafından uzaklaştırılmak istenen top, Brekalo'nun önünde kaldı. Düzgün bir vuruşla, topu filelere gönderdi ve durumu 0-2 yaptı.

İlk Yarı Sonucu

Müsabakanın ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda nelerin olacağı merakla bekleniyor.

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