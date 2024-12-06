Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa, Trabzonspor'u 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig: Trabzonspor - Kasımpaşa İlk Yarı Raporu

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan Trabzonspor - Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekip Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Öne Çıkan Anlar

19. dakikada, Kasımpaşa'lı Rodrigues'in soldan ortasında Fall’ın kafa vuruşu, direğin üzerinden auta gitti. 22. dakikada ise Banza, sağ çaprazdan güçlü bir şut çekti fakat top, kale direğinin üstünden çıktı.

29. dakikada Fall'ın pasıyla ceza alanında bulunan Aytaç Kara, vuruşunu yaptı ama top yine direğin üstünden dışarıya gitti. 32. dakikada Rodrigues'den sıyrılarak kaleye yönelen Visca’nın sert şutu ise üst direkten döndü.

35. dakikada, Cham'ın pasıyla ceza yayı dışından Draguş kaleci Gianniotis'i geçemedi ve tehlike bertaraf edildi. 37. dakikada, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, çizgiye yakın yerde Da Costa’yı düşürdü. Hakem Zorbay Küçük öncelikle dışarıda karar verdi fakat VAR kontrolünün ardından penaltı kararı verdi.

38. dakikada penaltı atışını kullanan Cafu, topu Uğurcan Çakır'ın sağındaki direğe çarptırarak ağlara gönderdi ve Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı, konuk takım Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.