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Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'un Galibiyeti

Bellona Kayserispor, Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 15:41
Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'un Galibiyeti

Trendyol Süper Lig Maçı Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Bellona Kayserispor, Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Maç, Hatay'daki stadyumda gerçekleşti ve konuk takım 1-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı.

Karşılaşmanın Önemli Anları

77. dakikada, Kayserispor’un öne geçmesini sağlayan gol gerçekleşti. Kilama'nın geri pasında araya giren Mane, sol kanattan etkili bir atak yaparak meşin yuvarlağı Bahoken'e gönderdi. Bahoken, topu müsait pozisyondaki Kartal Kayra Yılmaz'a bıraktı ve Yılmaz’ın vuruşuyla top ağlarla buluştu.

Feranandes'in Şut Denemesi

Maçın 79. dakikasında Fernandes, sol çaprazdan kaleye sert bir şut sürdü ancak kaleci Bilal Bayazıt, topu kornere çelmeyi başardı.

Sonuç

Karşılaşma, Bellona Kayserispor’un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu galibiyet, Kayserispor için ligdeki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım oldu.

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