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Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ve Trabzonspor İlk Yarısı 0-0 Beraberlik ile Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor ve Trabzonspor arasındaki maç ilk yarıda 0-0 sona erdi.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 16:55
Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ve Trabzonspor İlk Yarısı 0-0 Beraberlik ile Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'de İlk Yarının Özeti

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Bellona Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı, büyüleyici anlara sahne oldu ancak skor 0-0 olarak sonuçlandı.

Maçın ilk tehlikeli atağı, 9. dakikada Kayserispor'dan geldi. Bourabia'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Cardoso, sert bir şut çekti ancak top, direkten döndü.

13. dakikada sağ kanatta topla buluşan Karimi'nin ortasında, Nazon'un altıpas içerisinden yaptığı kafa vuruşunu, kaleci Uğurcan Çakır başarılı bir şekilde kornere çeldi.

22. dakikada sağ kanattan gelen Mane'nin ortasında Cardoso ile Bourabia arasında yaşanan anlaşmazlık, kaleye giden topun auta çıkmasına neden oldu.

Dakika 23'te Kayserispor ceza sahasında oluşan karambolde, Visca'nın şutu Bilal Beyazıt'ı geçerken Mane son anda topu uzaklaştırdı.

38. dakikada Visca'nın kullandığı kornerde, Banza'nın son anda kafa vuruşuyla vuruşunu Bilal Beyazıt güçlükle kornere çeldi. Takvimler 39'u gösterdiğinde, Malheiro'dan gelen ortada Banza'nın kafa vuruşunu yine Bilal Beyazıt son anda kurtardı, topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

İlk yarının sonunda, her iki takım da skoru değiştiremeyerek soyunma odasına 0-0 berabere gitti.

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