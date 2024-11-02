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Trendyol Süper Lig'de Kıran Kırana İlk Yarı

Bellona Kayserispor ve Adana Demirspor, 11. hafta mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 16:58
Trendyol Süper Lig'de Kıran Kırana İlk Yarı

Trendyol Süper Lig Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, Bellona Kayserispor ile Adana Demirspor'un karşılaştığı maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Maçın İlk Yarı Detayları

Maçın 5. dakikasında sol kanatta topla buluşan Mane, ceza sahasına gönderdiği pasla Hasan Ali Kaldırım'ı buluşturdu fakat Kaldırım'ın vuruşu üstten auta gitti.

14. dakikada, sol çaprazdan ceza alanına giren Cardoso'nun yerden pasına Nazon'un vuruşu kalecide kaldı. 24. dakikada, sağ kanatta toplu buluşan Tayfun Aydoğan'ın vuruşu ise yandan auta çıktı.

26. dakikada, ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ali Yavuz Kol'un şutu, kalecinin son anda yaptığı müdahaleyle kornere çeldi. 30. dakikada Cardoso'nun sol kanattan yaptığı ortada top, üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

33. dakikada, sağ kanattan Cardoso'nun ceza sahasına yaptığı ortada Nazon'un kafa vuruşu üstten auta gitti. İlk yarı sonucunda takımlar 0-0 eşitlikle soyunma odasına gitti.

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