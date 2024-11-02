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Trendyol Süper Lig'de Kıran Kırana Mücadele: Kayserispor ve Adana Demirspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Kayserispor ve Adana Demirspor golsüz eşitlikle ayrıldı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 18:13
Trendyol Süper Lig'de Kıran Kırana Mücadele: Kayserispor ve Adana Demirspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig: Kayseri ve Adana'nın Zirve Mücadelesi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında gerçekleştirilen karşılaşmada Bellona Kayserispor ile Adana Demirspor sahada 0-0 berabere kaldı. Maç, iki takımın da üstünlük sağlayamadığı bir mücadeleye sahne oldu.

Öne Çıkan Anlar

Maçın 51. dakikasında sağ kanattan Cardoso'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bourabia, sert bir şut çekti fakat top az farkla üstten auta gitti.

63. dakikada, ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Hasan Ali Kaldırım’ın şutu da yandan auta gitti. Birkaç dakika sonra, 65. dakikada Kayserispor'un sağ taraftan kullandığı kornerde Attamah'ın kafa vuruşu da üstten dışarı çıktı.

82. dakikada, Kayserispor'un bir başka kornerinde Bahoken'in kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti. Takvim 90+5'i gösterdiğinde ise Yusuf Sarı, arkadaşından aldığı pasla ceza sahasında etkili bir şut çekti, ancak meşin yuvarlak kalecinin kollarında kaldı.

Sonuç olarak, zorlu geçen maç 0-0 beraberlikle tamamlandı. Her iki takım da sahadan puanla ayrılırken, ligdeki durumlarını güçlendirmeye çalışacaklar.

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