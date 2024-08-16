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Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile Galatasaray Berabere Kaldı

Süper Lig 2. haftasında Konyaspor ve Galatasaray ilk yarıda 1-1 berabere kaldı. Maçın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 21:59
Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile Galatasaray Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ve Galatasaray Heyecanı

2023-2024 sezonu Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray mücadelesinin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Maçın Detayları

14. Dakika: Barış Alper Yılmaz, sağ kanattan yerden ortasını yaptı ve Mertens'in şutunu kaleci Slowik kornere çeldi. 26. Dakika: Guilherme'nin kullandığı kornerde Torreira, kale önünde topu kornere gönderdi. 35. Dakika: Aleksic'in serbest vuruştaki sert şutu yandan dışarı çıktı. 41. Dakika: Galatasaray öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın pasını alan Icardi, ceza sahası içinden Kerem Aktürkoğlu'na yerden pas attı ve Kerem topu ağlarla buluşturdu. 0-1. 45. Dakika: Konyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan, yerden pasıyla Oğulcan Ülgün'ü buluşturdu ve Oğulcan, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı ve her iki takım da birer gol atmış oldu.

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