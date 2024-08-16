Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile Galatasaray Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ve Galatasaray Heyecanı

2023-2024 sezonu Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray mücadelesinin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Maçın Detayları

Barış Alper Yılmaz, sağ kanattan yerden ortasını yaptı ve Mertens'in şutunu kaleci Slowik kornere çeldi.Guilherme'nin kullandığı kornerde Torreira, kale önünde topu kornere gönderdi.Aleksic'in serbest vuruştaki sert şutu yandan dışarı çıktı.Galatasaray öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın pasını alan Icardi, ceza sahası içinden Kerem Aktürkoğlu'na yerden pas attı ve Kerem topu ağlarla buluşturdu. 0-1.Konyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan, yerden pasıyla Oğulcan Ülgün'ü buluşturdu ve Oğulcan, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı ve her iki takım da birer gol atmış oldu.