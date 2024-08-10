Trendyol Süper Lig'de Konyaspor, Kasımpaşa Karşısında Öne Geçti

Trendyol Süper Lig Maç Özeti

Kasımpaşa ile TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı, misafir takım Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın Gelişimi

Karşılaşmanın 7. dakikasında Konyaspor, Omeruo'nun faulü sonrası kazanılan serbest vuruşu, Pedrinho'nun müthiş vuruşuyla değerlendirerek 1-0 öne geçti ve böylece maçtaki avantajı elde etti.

26. dakikada Ndao'nun sağdan yaptığı başarılı hareketle oluşturduğu pozisyonda, Damjanovic'in bıraktığı topa Pedrinho, ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı; ancak top dışarı gitti.

Maçın 43. dakikasında ise Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı. Uğurlu'nun sahayı terk ederken Konyaspor’un yedek kulübesiyle gergin bir tartışma yaşaması dikkat çekti.

Sonuç olarak, ilk yarı sonunda Kasımpaşa 0, Konyaspor 1'lik skorla önde kapattı.